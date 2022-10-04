Жители микрорайона в Благовещенске из-за аварии на сетях остались без воды и отопления

Фото: архив КП

В одном из домов Благовещенска отключили горячую воду и отопление. Причиной тому стала авария на сетях.

О произошедшем сообщила жительница этого дома. Сегодня, 4 октября, в ее доме, который находится по улице Калинина, 130, отключили горячую воду и отопление. Благовещенка позвонила в управляющую компанию, где сообщили, что произошла авария на сетях. Но когда конкретно ее устранят, в УК не сказали.

- У нас большой дом – 8 подъездов, 9 этажей, больше 200 квартир. Много семей с детьми, пожилых. Зачем несколько раз в год нам отключают горячую воду, чтобы избежать аварии, когда начнется отопительный сезон, если в итоге мы всё равно сидим без воды и отопления? – задается вопросом амурчанка.

Она также дополнила, что проблема не столько в отсутствии горячей воды, сколько в холоде. У благовещенки четыре комнаты в квартире, и их не так просто нагреть. При этом даже нет точного ответа, когда в доме появятся горячая вода и отопление.