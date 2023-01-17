«Утепляемся, как можем»: уличные продавцы Благовещенска даже в аномальные морозы работают весь день

Даже в -30 продавцы с благовещенского рынка остаются на посту - все для покупателей! Фото: Софья ДМИТРИЕВА

Как и обещали метеорологи, в Приамурье пришли морозы. С 16 января на территории Амурской области установится низкие температуры. По информации РСЧС с 16 по 21 января ожидается аномально холодная погода, сильные морозы от -38 до -46 °C.

В воскресенье, 15 января, с 18:00 в Благовещенске в связи с погодными условиями ввели режим повышенной готовности. Для школьников ввели свободное посещение занятий по решению родителей. Отсутствие ученика на уроках сейчас не считается прогулом. Такой же режим рекомендовали для муниципальных учреждений культуры и спорта.

Для взрослых амурчан щадящий режим, конечно, вводить не стали. Мы решили выяснить, как они спасаются от сильных морозов - особенно если работать приходится на улице.

Продавцы благовещенского рынка Мария и Валерий рассказывают:

- Утепляемся как можем. Сокращаем рабочий день. Если в обычные дни работаем с 10:00 до 17:00, то сейчас же до 15:00. Мы работаем на рынке с 1992 года, и такие морозы уже бывали, так что ничего аномального мы не видим. Раньше люди не умели одеваться, а надевать нужно много одежды, как капуста. Чем больше, тем теплее.

Фото: Софья ДМИТРИЕВА

- Я никак не утепляюсь, меня любовь греет. Даже с условием того, что я работаю на себя, рабочий день я не сокращаю. Подобные морозы помню в 2001-2002 году, - поделился своими воспоминаниями владелец другой палатки.

Наталья ждущая автобус на остановке, рассказывает что она и ее близкие привыкли к таким морозам. А спасаются они тем, что стараются больше двигаться и меньше выходить на мороз.

Владельцы автомобилей тоже поделились мнением о пришедших холодах:

- Я вообще не утепляюсь. Большую часть времени провожу в машине. На моей памяти лет пять таких морозов точно не было, даже представить не могу, с чем это связанно. С машиной, правда, тяжело без гаража. Приходится ставить все возможные обогреватели, подливать антифриз - в общем, много манипуляций. А что еще нам остается делать, только так и спасаемся, - поделилась благовещенская автомобилистка.

Фото: Софья ДМИТРИЕВА

По прогнозам специалистов, вся неделя будет аномально холодной. Это значит, что температуры ниже нормальных на семь и более градусов. Ослабления морозов пока ждать не стоит. Температура будет держаться больше пяти суток.

Поэтому Главное управление МЧС России по Амурской области рекомендует при понижении температуры воздуха сократить пребывание на улице. При сильных морозах существует большая вероятность получить переохлаждение и обморожение. Информацию как оказать первую помощь вы можете найти на сайте МЧС России.