В Амурской области открыли сбор на похороны погибшего в ДТП 16-летнего студента

Фото: ГИБДД Амурской области

В понедельник, 3 октября в Благовещенском районе произошла смертельная авария. Она унесла жизнь 16-летнего парня – студента политехнического колледжа Благовещенска Владимира. Вместе с ним погибла 18-летняя Евгения. Она была выпускницей школы-интерната, потом училась в Свободном.

Молодые люди являлись пассажирами. Автомобиль Honda CRV, на котором они ехали, вылетел с дороги и перевернулся. Ребята погибли на месте, а водитель 1997 года рождения находится в реанимации.

Семья Владимира Евтягина открыла сбор на похороны. О помощи попросил отец погибшего. Мужчина воспитывал сына без матери. Он подтвердил эту информацию нашему журналисту.

Накануне трагедии молодые люди приехали в село Удобное к нему в гости. В соцсетях пишут, что Владимир хотел познакомить отца со своей девушкой, Евгенией. Уезжать запланировали вечером, несмотря на то, что глава семейства был против. За рулем находился хозяин машины, знакомый Владимира.

Отец молодого человека благодарит всех неравнодушных, которые оказывают ему финансовую поддержку.

Похороны Владимира Евтягина состоятся сегодня, 5 октября.

Желающие также могут оказать помощь и перевести средства по номеру телефона: 8-996-385-85-27 (получатель Николай Владимирович Е.).

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