Выставки и мастер-классы: чем заняться в Благовещенске в выходные?

Несколько мастер-классов пройдет в Выставочном зале Благовещенска Фото: Иван МАКЕЕВ

В Благовещенске заметно похолодало, но это не повод сидеть дома. Специалисты культурных учреждений города не дают скучать и подготовили для жителей амурской столицы много интересного.

Разные узоры

Несколько мастер-классов пройдет в Выставочном зале Благовещенска. Их организуют во время выставки «Илья Глазунов» (6+). Первое из мероприятий - мастер-класс «Бело-голубой узор» (12+). На нем участники смогут создать открытку с использованием «фирменного» мазка гжельской росписи.

- Гжель - это народный промысел, а также вид народной росписи. Гжельскую роспись легко распознать среди других направлений. Ее характерный стиль - это синие и голубые узоры на ослепительно белом фоне, - говорится в анонсе мероприятия.

Участники мастер-класса познакомятся с художественными материалами и их особенностями, узнают, как правильно работать с акварелью и как избежать ошибок в работе, а также основы композиции и построения.

Мероприятие поможет развить творчество, креативность и аккуратность. В работе будут использоваться акварельная бумага, акварель и кисти.

Мастер-класс состоится 6 октября в 15.00 в Выставочном зале по адресу: ул. 50 лет Октября, 2/2. Стоимость билета - 300 рублей, его можно приобрести по Пушкинской карте. Запись по телефону: 8 (4162) 51-00-05.

А на мастер-классе «Городец» (12+), также приуроченном к выставке «Илья Глазунов», участники познакомятся с городецкой росписью, возникшей в XIX веке в одноименном городе Нижегородской области. Посетители мастер-класса узнают о поэтапном выполнении традиционного алгоритма росписи, а также им расскажут об отличии таких художественных терминов, как подмалевок, теневка и оживка. А еще на мероприятии можно попрактиковаться в различных элементах росписи - купавке, розане и городецкой розе. Участники смогут расписать деревянное изделие акриловыми красками в традиционной технике.

Мастер-класс состоится в Выставочном зале 11 и 12 октября в 15.00. стоимость билета - 400 рублей, посещение доступно по Пушкинской карте. Запись по телефону 8 (4162) 51-00-05.

Яркая осень

В Амурском областном краеведческом музее им. Г. С. Новикова-Даурского тем временем открылась выставка «Осени цвет золотой» (0+). Всем желающим покажут оранжевое время года глазами амурских художников.

В экспозиции представят живописные работы из фондов музея, на которых мастера запечатлели одно из самых ярких времен года - осень. Всего посетители увидят более 20 полотен известных художников: О. Петухова «Осень», В. Стогния «Осень. Харга», В. Демченко «Осень. После дождя», Е. Тырковой «Гладиолусы», «Осенний натюрморт», П. Евстафьева «Сельский мотив» и другие.

Живописцы изобразили на своих картинах бескрайние просторы и знакомые с детства уголки родного края. Одни произведения прорисованы и полны деталей, другие, наоборот, немного размыты: нечеткость линий придает полотнам загадочность и позволяет оценить их целиком, не фокусируясь на деталях. Каждая работа наполнена духом осени - будь то красота и буйство природы или щедрость даров амурской земли.

Выставка будет дополнена лирическими произведениями амурских писателей и поэтов: Л. Завальнюка, О. Маслова, Н. Левченко, А. Коваленко, Л. Шеломихиной, Г. Панкрац.

Посетить выставку можно с 6 по 26 октября в музее по адресу: ул. Ленина, 165.

Василина ВАСИЛЬЕВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

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В Амурском областном театре драмы - самый разгар сезона. Целых три дня артисты будут показывать интересные постановки. Рассказываем, на какие спектакли можно сходить.

«Слуга двух господ» (16+) - комедия в двух действиях. История о влюбленных, которым мешают пожениться упрямые родители. В центре событий оказывается плутоватый и находчивый слуга. Артисты театра драмы представят премьеру в пятницу, 7 октября, в 18.30.

«Женить бы Бальзаминова!» (12+) - картины мещанской жизни. Спектакль поставлен по трем пьесам драматурга Александра Островского. Избалованный и капризный маменькин сынок Мишенька Бальзаминов совершенно не приспособлен к жизни. С младенчества опекаемый женщинами, он живет в мире грез и иллюзий. И для полного счастья не хватает только одного - жениться на богатой невесте. Но до того, как мечта осуществится, Михаила ждет множество недоразумений и забавных ситуаций... Увидеть постановку можно в субботу, 8 октября, в 18.00.

«Тайна лебединого озера» (6+). Замечательную традицию - дарить своему маленькому зрителю новогоднюю сказку - в этом году Амурский областной театр драмы решил воплотить в постановке «Тайна лебединого озера». Сюжет спектакля - классическая история по мотивам балета П. И. Чайковского. Но она дополнена оригинальной линией в стиле косплей-фэнтези: в центре внимания острые взаимоотношения трех королевств - Грон, Радроган и Плиар. История о том, как злой колдун Норд, король клана Радроган, превратил принцессу клана Плиар и ее фрейлин в лебедей. И только лишь любовь настоящего принца способна разрушить злые чары… Когда в жизни заколдованной принцессы появляется принц Марио из клана Грон, для героев начинаются испытания и приключения. Авторы постановки - член Союза писателей России, лауреат Амурской премии в области литературы и искусства Нина Дьякова и заслуженный артист Амурской области Сергей Еременко. Спектакль состоится в воскресенье, 9 октября, в 12.00.

«Восемь любящих женщин» - иронический детектив в двух действиях (16+). Сюжет пьесы развивается в духе лучших детективных романов. В загородной вилле восемь женщин готовятся отмечать Рождество, но праздник омрачен убийством хозяина дома: его тело обнаружено в кабинете с ножом в спине. Под подозрением находится каждая из присутствующих: жена, дочь, падчерица, теща, свояченица, служанка, горничная и родная сестра жертвы. Любая из этих женщин имела мотивы для совершения преступления. В процессе поиска истинного убийцы начнут обнаруживаться очень интересные факты, которые вполне могут разрушить все приличия благопристойного семейства… Артисты покажут постановку на сцене 8 октября в 18.00.

Не остался в стороне и Амурский областной театр кукол. Его актеры приготовили для детей два спектакля.

«Доктор Айболит» (0+) - постановка по мотивам сказок Корнея Чуковского. Это веселая, смешная и поучительная история с песнями и танцами. И если ваш ребенок еще не знает про все приключения доктора и его друзей, то артисты с радостью ждут его на постановке. Этот спектакль - отличный вариант для первого знакомства ребенка с удивительным миром театрального искусства. Постановка состоится в субботу, 8 октября, в 11.00. цена билета - 320 рублей.

В Амурском областном театре драмы - самый разгар сезона Фото: Амурский театр драмы

«Котенок по имени Гав» (0+). Этот очень легкий и веселый спектакль рассказывает о дружбе между совершенно разными зверятами, о том, насколько дружба бывает разной и как важна она в жизни каждого. У героев спектакля - котенка и щенка - все, как у людей: разные взгляды, характеры, желания, но их объединяет желание дружить и быть хорошим другом! Спектакль красочно рассказывает о приключениях котенка и его приятеля - озорного щенка. Героям предстоит пережить немало приключений, столкнуться с неприятностями и злом, но справедливость обязательно восторжествует, и победит дружба! Гостей ждут на постановку в воскресенье, 9 октября, в 11.00. Цена билета - 320 рублей.