Фото: архив КП

В Благовещенске в десятый раз выйдет спецпроект «Я первоклашка». Издание готовится к выпуску специалистами группы компаний «Дважды два» и газеты «Комсомольская правда - Благовещенск».

«Я первоклашка» - это альбом, в котором собраны фотографии первоклассников Благовещенска. Каждый класс представлен общим фото на отдельной странице. В 2022 году в спецпроекте приняли участие 58 классов и почти полторы тысячи ребят, которым только предстоит познать все радости и сложности школьной жизни.

И как же будет приятно найти на страницах альбома ребят из детского сада, друзей из кружков и секций, своих приятелей и знакомых! Особенно интересным станет просмотр альбома спустя годы, когда малыши вырастут и повзрослеют. Возможно, в альбоме окажутся и те, с кем сегодняшнему первокласснику только предстоит познакомиться.

Съемка в этом году уже окончена, и вскоре альбом окажется в руках у первоклашек и их родителей. Чтобы принять участие в следующем году, нужно дождаться, пока классный руководитель расскажет о фотоальбоме на родительском собрании или классном часе, и изъявить желание.

Если весь класс будет согласен, к вам приедет фотограф группы компаний «Дважды два». Фото будут сделаны бесплатно, заплатить нужно только за сам альбом или электронную копию снимка, если вам таковая понадобится. Затем, после разработки дизайна и вёрстки, альбом отправится в типографию, а оттуда - прямо в школы, к своим маленьким владельцам.