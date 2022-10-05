Амурчане сообщили о вандалах, которые опрокинули скульптуру бобра на Нижне-Бурейской ГЭС

Фото: Нижне-Бурейская ГЭС

В Приамурье произошел очередной акт вандализма. На Нижне-Бурейской ГЭС неизвестные опрокинули бронзовую скульптуру бобра и украли из нее деньги.

Сегодня, 5 октября, ночью неизвестные опрокинули бронзовую скульптуру бобра, установленную на площадке возле плотины Нижне-Бурейской гидроэлектростанции. Об этом «Комсомолке» рассказала читательница Екатерина. По словам женщины, бронзовый бобер – символ Нижне-Бурейской ГЭС. К нему часто приезжают туристы, чтобы полюбоваться скульптурой и бросить в нее монетку.

- Даже ко мне приезжали знакомые из Завитинска и сразу просили показать скульптуру, чтобы кинуть в нее монетку и загадать желание.

Екатерина поделилась видео одного из очевидцев случившегося. Кадры активно распространяются в социальных сетях. На них можно увидеть, что фигура животного перевернута, а рядом разбросано несколько монет.

В УМВД по Амурской области сообщили, что информацию о происшествии сотрудники муниципального отдела МВД России Нижнебурейский получили в ходе мониторинга социальных сетей.

- Информация зарегистрирована в установленном порядке, проводится проверка. Предварительно установлено, что фигура не получила повреждений.

В пресс-службе «Бурейской ГЭС» рассказали, что неизвестные не только опрокинули скульптуру, но и похитили оттуда монеты, которые кидали посетители. Как им это удалось сделать, учитывая, что бобер весит около 800 кг, неизвестно.

Однако специалисты уже установили скульптуру на место.

- Скульптура бобра была установлена в прошлом году. Мы называем этого бобра хранителем плотины. Скульптура – точка притяжения жителей и гостей Амурской области. Многие туристы специально приезжают на площадку, чтобы сфотографироваться с бобром. В настоящее время скульптура установлена на прежнее место. Служба безопасности станции совместно с правоохранительными органами уже установили личности тех, кто это сделал, с ними будут проведены соответствующие мероприятия, - прокомментировали в пресс-службе «Бурейской ГЭС».