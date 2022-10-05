Двухгодовалому Эдгару из Благовещенска, который не может сидеть, нужно 900 тысяч рублей на средства для реабилитации

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Эдгару из Благовещенска – почти год и 11 месяцев. И до сих пор малыш не может самостоятельно сидеть. Сейчас мальчику требуется очередная дорогостоящая операция, семья просит о помощи.

Мама ребёнка, Анастасия, рассказала, что сыну присвоили инвалидность на два года. Через несколько дней, 9 октября, ему исполнится год и 11 месяцев. Пока у него нет новых навыков. Но, главное, что не стало хуже.

- Диагнозы Эдгара - энцефалопатия, выраженный спастический нижний дистальный парапарез, выраженные статодинамические нарушения, выраженная задержка моторного развития, задержка речевого развития, плосковальгус стоп третьей степени. Заниматься мы продолжаем каждый день. Хотим попытаться попасть для начала в Москву, потом в Томск на реабилитацию. Но без МРТ ехать рано. Поэтому пока ждём Хабаровск, на МРТ встали в лист ожидания, - рассказывает Анастасия.

В ноябре-декабре в Благовещенск к семье должны приехать реабилитологи из Томска и Челябинска, что уже радует семью. Но Эдгару технические средства реабилитации. Список немаленький: опора для стояния, опора для сидения, прогулочная и комнатная кресло-коляски для детей с ДЦП, ортопедическая сложная обувь, памперсы, ортопедические брюки, ходунки с дополнительной фиксацией для детей с ДЦП.

- Возможно, что всё выдадут месяцев через 6. Но в ФСС сказали, что быстрее будет купить самим по сертификату. К сожалению, сумма сертификата не безгранична. Одна коляска стоит только около 170-200 тысяч рублей.

Поэтому Анастасия обращается с просьбой о помощи ко всем неравнодушным амурчанам. На все средства реабилитации Эдгару нужно порядка 900 тысяч рублей – неподъёмные для семьи деньги. К тому же, сегодня, 5 октября, отмечается всемирный день поддержки людей с ДЦП. Поддержать можно и Эдгара. Даже самые маленькие суммы - 5, 10, 50,100 рублей – могут помочь сделать одно большое доброе дело.

Помочь можно, переведя деньги по номеру:

8-914-049-35-70, получатель – Анастасия Александровна Амусова.