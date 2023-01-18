Молодой амурчанин решил подшутить над возлюбленной и случайно ее застрелил

Убийство по неосторожности молодой человек поначалу пытался выставить самоубийством. Фото: соцсети

В Ивановском муниципальном округе Амурской области произошла шокирующая история, достойная детективного романа. Молодой человек решил разыграть свою девушку, но шутка закончилась трагедией: парень выстрелил в возлюбленную из ружья.

Информация о случившемся появилась в издании Baza. Там сообщали, что по подозрению в убийстве задержали молодого человека, которого теперь ждет наказание от шести до 15 лет лишения свободы. Позже информацию журналисту «Комсомольской правды» подтвердили в следственном управлении СК РФ по Амурской области.

Как рассказали в амурследкоме, тело девушки по имени Юлия нашли в селе Большеозерка вечером 15 января. Она лежала с простреленной головой, рядом с телом нашли охотничье ружье и гильзу. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Сначала правоохранители предположили, что 18-летняя амурчанка решила добровольно уйти из жизни. Все изменило общение с молодым человеком погибшей.

Оказалось, что гибель девушки – страшная случайность. Ее молодой человек чистил охотничье ружье и решил пошутить. Он направил дуло в сторону возлюбленной и сказал: «Руки вверх», после чего нажал на спусковой крючок. Задержанный был уверен, что ружье не заряжено, но оружие выстрелило.

От полученного ранения девушка скончалась, а парень решил выдать случившееся за самоубийство.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, изъяла предполагаемое орудие – ружье. Следователь зафиксировал обстановку и повреждения, которые получила потерпевшая, они давали понять, что характер смерти девушки – криминальный. В результате всех необходимых мероприятий задержали сожителя погибшей. На допросе 23-летний парень признал свою причастность.

Чтобы установить все обстоятельства происшествия, изъятые с места преступления вещи отправили на судебные, медико-криминалистические, молекулярно-генетические, балистические и другие экспертизы. Сейчас проводятся иные следственные действия.

Задержанный находится под стражей.