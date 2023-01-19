Названы лидеры конкурса «Клиника года - 2022»

Победителей ждут награды. Фото: ГК «Дважды два»

В Благовещенске близится к завершению проект «Клиника года - 2022». У жителей города осталось около двух недель, чтобы проголосовать за своего лечащего врача, предпочитаемую поликлинику, больницу или медицинский центр.

Напомним, «Клиника года» - социальный проект группы компаний «Дважды два». Он был создан пять лет назад и все эти годы остаётся крайне популярным как среди врачей, так и среди пациентов, которые получили возможность голосовать за своих докторов, больницы и медицинские центры.

В голосовании «Клиники года - 2022» принимают участие сотни пациентов. Например, у Детской городской клинической больницы - нынешнего лидера номинации «Лучшая детская поликлиника» - набралось уже свыше 623 голосов. А что, если подсчитать голоса за каждую клинику и врача да ещё и в каждой номинации?

- Социальный проект «Клиника года» стал для жителей Благовещенска способом поблагодарить клиники, где их или их близких однажды смогли поставить на ноги. Пациенты с готовностью голосуют как за сами организации, так и за своих лечащих врачей. А победители «Клиники года» прошлых лет признаются: узнать, что сотни благовещенцев посчитали тебя лучшим в своём деле, - особенно приятно, - рассказывает менеджер по продвижению ГК «Дважды два» Валерия Донец.

Пускай до конца голосования остаётся ещё порядка двух недель, но всё же можно подвести промежуточные итоги. Тем более, что среди них есть интересные и неожиданные.

Например, городская поликлиника №4 на момент написания этого материала лидирует сразу в трёх номинациях - «Лучшая поликлиника», «Лучшая многопрофильная клиника» и «Лучшая клиника в области лабораторно-диагностических услуг». А уже упомянутая Детская городская клиническая больница вполне может стать не только лучшей детской поликлиникой, но и лучшим стационаром: в этой номинации за неё проголосовали 578 раз - и кто знает, сколько раз проголосуют до конца конкурса.

Подробнее посмотреть, как идёт голосование, можно на официальном сайте «Клиники года». Отдать голос самостоятельно можно там же - но только до 30 января.

Список победителей «Клиники года» будет опубликован 3 февраля. Призы вручат лично в руки победителям.