«Когда приехала в Благовещенск, был шок»: в Амурской медакадемии учатся студентки из Афганистана и Колумбии

Фото: АГМА

В Амурской медицинской академии рассказали о двух студентках, получающих профессию врача. Это шестикурсницы-иностранки: одна приехала из Колумбии, вторая – из Афганистана.

Зайнаб Рашиди 22 года, она приехала из Афганистана. Валерии Рохасмиди 26 лет, она из Колумбии.

Зайнаб перед поступлением в академию учила русский язык на подготовительном факультете во Владивостоке, а потом приехала в Благовещенск.

- Язык - это очень сложно. Но как-то все же удалось освоить, раз уже шестой год учимся и говорим по-русски. У вас очень сложная грамматика, - говорит она.

Валерия изучала язык в Ростове.

- Это непросто, и даже сейчас не все иногда сразу понимаю, потому что у вас очень сложный язык, он очень отличается от моего родного испанского. Но я очень стараюсь, так как всегда хотела стать врачом или фармацевтом, моя бабушка работает медсестрой уже 40 лет, поэтому медицинские традиции в нашей семье есть, - отмечает Валерия.

Обе студентки говорят, что пришлось привыкать и к русской зиме.

- У нас вообще нет снега, и когда я приехала в Благовещенск, для меня это был шок. Потому что здесь минус 30 , и я не знала, как я буду жить, - смеется Валерия.

А колумбийку очень впечатлило, когда она увидела в самое холодное зимнее время, как люди прыгают в реку:

- Кажется, называется «прорубь». Это мне вообще непонятно!

И Зайнаб, и Валерия любят прогулки по Благовещенску, особенно нравится девушкам набережная Амура.

Из-за пандемии коронавируса они обе давно не были дома на каникулах и признались, что очень скучают по родным. Валерия после окончания шестого курса собирается вернуться в Колумбию:

- Моя семья тоже очень скучает. Но потом я планирую пройти еще специализацию, пока не знаю где, но хочу стать неврологом.

Зайнаб в Афганистан после учебы возвращаться пока не планирует.

- Я уже немного работаю в кардиохирургическом центре медсестрой, после шестого курса хочу здесь пройти специализацию по кардиологии.

Вспоминая все годы учебы в академии, девушки отмечают, что самое сложное было понимать преподавателей:

- На первом курсе, когда сидели на лекции, мы не успели записывать, но потом привыкли. Было много новых слов. Когда готовились к занятиям, сначала переводили слова, а потом учили материал. И сейчас у нас каждые две недели новые циклы. И это опять новые слова!

Иностранки учатся в академии по квоте Правительства Российской Федерации.

- Это очень интересная программа, которая дает возможность представителям разных стран учиться в нашей стране и получать российское высшее образование, - комментирует ведущий специалист Амурской ГМА по международной деятельности Виолетта Шульга. - Сейчас по этой программе у нас учится семь человек - четыре на первом курсе, одна студентка на втором курсе и два человека на шестом курсе. Хочу сказать, что все наши иностранные ребята очень старательны, подходят к обучению с большим рвением и трудолюбием.