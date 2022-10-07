В Приамурье началось голосование за звание лучшего участкового Амурской области

Фото: УМВД Амурской области

В Амурской области началось голосование во Всероссийском конкурсе МВД России «Народной участковый». В этом году в первом этапе за звание лучшего поборолись 13 амурских полицейских – представители городских и районных отделов.

В полуфинал вышли три специалиста: капитан полиции Анатолий Шевченко – МО МВД России «Благовещенский» (406 голосов), старший лейтенант полиции Владимир Васюхно – МО МВД России «Михайловский» (402 голоса) и майор полиции Алексей Зайцев – ОМВД России по Тамбовскому району (202 голоса).

Сегодня, 7 октября, началось голосование за звание «Народного участкового» Амурской области. Оно продлится по 16 октября включительно. Финалист второго регионального этапа будет представлять регион на Всероссийском этапе конкурса.

Лучшего участкового амурчане могут выбрать, проголосовав онлайн на официальном сайте УМВД России по Амурской области. В специальном разделе сайта создана страница с анкетами и видео-материалами обо всех участниках первого этапа конкурса.

Торжественное награждение победителей состоится в МВД России в канун Дня участкового.

Как голосовать?

Чтобы открыть анкету кандидата конкурса, нажмите на его фотографию.

Для голосования нажмите на значок «Проголосовать» на фотографии. После подтверждения голосование будет завершено.

Результаты голосования станут известны 17 октября.

Справочно: Конкурс «Народный участковый», организованный Министерством внутренних дел Российской Федерации проводится 12 год подряд. Его цель – повысить уровень доверия к сотрудникам полиции, показать престиж службы в органах внутренних дел и сформировать позитивное общественное мнение о деятельности участковых.