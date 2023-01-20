Амурчане в новогодние праздники отдыхали не за границей, а на турбазах

В праздники амурчане вставали на лыжи Фото: Андрей АБРАМОВ

Жители Амурской области с 1 по 8 января предпочитали отдыхать не за границей или в других регионах, а в родном Приамурье. К такому вывод пришли специалисты МТС Travel и МТС Исследования, проанализировавшие поведение абонентов в сети в праздничную неделю.

- Главным трендом 2022 года стал спонтанный туризм и путешествия внутри региона: турбазы, как правило, пользуются популярностью в выходные дни. В эти новогодние каникулы внутренний туристический поток по оценкам Big Data вырос в 1,5-2 раза, потому что заграничный отдых стал менее доступным из-за серьезного подорожания путевок, - объяснила директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

По информации компании, в топе туристических баз Амурской области на новогодних каникулах оказались «Мухинка», «Берлога», «Динамо», а также «Пинежье» в Бурейском районе.

- В этом году в новый год в Амурской области выдались сильные морозы, поэтому большая часть «выездных» не покидала пределы пригорода Благовещенска. Люди катались на лыжах, ватрушках, снимали гостевые дома. В городе посещали катки, гуляли. В Бурейский район тоже ездили – на базу отдыха «Пинежье» и на само водохранилище порыбачить. Везде связь хорошая, что делает эти места привлекательнее и безопаснее, - отметил региональный эксперт по туризму Роман Шабанов.