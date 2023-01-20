«С китайским Новым годом!»: на главной телебашне Приамурья появится поздравление на двух языках

Впервые башня засияла в декабре 2022 года. Фото: Амурский ОРТПЦ

В субботу 21 января Благовещенск поздравит жителей города Хэйхэ с Новым годом иллюминацией на телебашне, сообщает пресс-служба Амурского областного радиотелевизионного передающего центра. Новый год по восточному календарю в 2023 году будут встречать 22 января.

Поздравительная надпись появится на двух языках: русском и китайском. Работать необычная подсветка будет с 19:00 21 января до 02:00 22 января.

Напомним, что 23 декабря филиал РТРС «Амурский ОРТПЦ» включил новую подсветку архитектурно-художественной телебашни в Благовещенске.

В запуске участвовали заместитель председателя правительства Амурской области Павел Пузанов, мэр Благовещенска Олег Имамеев и директор амурского филиала РТРС Сергей Шкалыгин.

«Для нас это очень важное событие, и я хочу передать слова благодарности от губернатора Амурской области за то, что РТРС, как устойчивый партнер, откликнулся на просьбу. Это пример того, как сложный технический объект может стать украшением города», — отметил Павел Пузанов.

В обычном режиме подсветка работает с 19:00 до 21:00 в пятницу, субботу и воскресенье, сообщает пресс-служба Амурского ОРТПЦ.

Иллюминация позволяет создавать множество визуальных сценариев, в том числе светодинамические сцены: переливания, мерцание, стробоскопы и сияние. Специально для амурской телебашни-красавицы подготовлено более двадцати световых сценариев, соответствующих специфике региона.