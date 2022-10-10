Детей участников спецоперации будут бесплатно кормить в школах Амурской области

Бесплатное горячее питание для детей участников СВО организуют по инициативе губернатора Амурской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Амурской области ввели новую меру поддержки для детей тех, кто принимаеют участие в специальной военной операции. Эти дети до конца учебного года смогут бесплатно получать горячее питание в амурских школах. Подробности рассказали в правительстве Приамурья.

По информации ведомства, новая мера поддержки будет распространяться на детей:

• военнослужащих;

• граждан, призванных на военную службу по мобилизации;

• лиц, принимающих на добровольной основе участие в боевых действиях;

• сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

• сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

С соответствующей инициативой выступил губернатор Амурской области Василий Орлов.

- Бесплатное горячее питание для детей всех возрастов организуют в амурских школах в ближайшее время и минимум до конца учебного года, - уточнили в правительстве Амурской области.

Стоимость бесплатного питания составит 70 рублей в день в южных районах, 80 рублей в день – в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

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