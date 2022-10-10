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Общество10 октября 2022 8:17

Детей участников спецоперации будут бесплатно кормить в школах Амурской области

Бесплатное горячее питание получат дети участников СВО в школах Амурской области
Дарья ПРОКОПЬЕВА
Бесплатное горячее питание для детей участников СВО организуют по инициативе губернатора Амурской области

Бесплатное горячее питание для детей участников СВО организуют по инициативе губернатора Амурской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Амурской области ввели новую меру поддержки для детей тех, кто принимаеют участие в специальной военной операции. Эти дети до конца учебного года смогут бесплатно получать горячее питание в амурских школах. Подробности рассказали в правительстве Приамурья.

По информации ведомства, новая мера поддержки будет распространяться на детей:

• военнослужащих;

• граждан, призванных на военную службу по мобилизации;

• лиц, принимающих на добровольной основе участие в боевых действиях;

• сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

• сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

С соответствующей инициативой выступил губернатор Амурской области Василий Орлов.

- Бесплатное горячее питание для детей всех возрастов организуют в амурских школах в ближайшее время и минимум до конца учебного года, - уточнили в правительстве Амурской области.

Стоимость бесплатного питания составит 70 рублей в день в южных районах, 80 рублей в день – в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

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