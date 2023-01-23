«Наши дети - подопытные кролики?»: в Шимановске дети продолжают очное обучение в аномальные морозы

Так сейчас выглядят термометры в Шимановске. Фото: соцсети

Как и обещали метеорологи, в Приамурье пришли морозы. 20 января в Шимановске столбик термометра опустился до отметки -50°C. Но при этом в школах города не ввели дистанционное обучение, как во многих учебных заведениях Амурской области. Жители негодуют и просят разобраться с данной проблемой. В администрации города оперативно прокомментировать этот вопрос не смогли.

«Добрый день! Шимановск отдел образования куда смотрят? Наши дети подопытные кролики? Везде ушли на дистанционное обучение. Шимановск особенный. -50, а мы должны детей отправлять!!!», - длится своим мнением подписчица канала «Otzovik_shim».

«Вот поэтому я внучку не пустила сегодня в школу! Пусть меня ругают! Помню своё детство, -40 гудел гудок и все дети с 1 по 10 класс, в школу не ходили. Сковородино от нас отличается на 2 градуса, дети с первых дней перешли на дистанционное обучение. Потому что чувствуется действительная забота о детях (простите за резкость)», - пишет под постом Валентина.

Полностью очные занятия отменили в Тынде, Белогорском, Тындинском, Сковородинском округах, а также Зейском и Мазановском районах. Частично на удалёнку перешли в Зее, Свободном, Благовещенском, Завитинском округах и некоторых других муниципалитетах. В Шимановске начало занятий в младшей школе сдвинули на час дня. В белогорских школах дистанционное обучение отменили с понедельника 23 января. Школьники вернутся за парты, однако уроки сократят по времени.

В Благовещенске разрешили свободное посещение, такой же режим установили в кружках и спортивных секциях. Детских садов эти меры не касаются. На время холодов разрешено лишь на час позже подвозить детей.

В Благовещенске из-за аномальных морозов временно перестали работать светофоры на Зейской – Шимановского. Электронные регулировщики не выдержали аномальных морозов.