Жертвой ДТП на мосту через Зею стал участник православного клуба

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В амурской столице скончался велосипедист, которого вчера, 10 октября, сбили на мосту через Зею в Благовещенске. Амурский священник Святослав Шевченко рассказал, что это был участник православного семейного клуба Виктор Петухов.

- Есть человек мира, а он был человеком церкви. К конкретному приходу не принадлежал, но его видели в каждом из них. Очень отзывчивый. Перед Пасхой в первых рядах белил храм, убирал снег на дорожках, работал на субботниках. Работящий мужик, да, его все священники города знали, – вспомнил с сожалением Святослав Шевченко.

Виктор круглый год ездил на велосипеде. Он был опытным и осторожным водителем, соблюдал правила. За все время он не попал ни в одну аварию, а произошедшее накануне ДТП стало случайностью, унесшей его жизнь.

- Отзывчивый, прямой, неунывающий, говорил, что думает. Мужичок советской закалки. Одинокий, к сожалению. По четвергам приходил на все занятия нашего православного семейного клуба. Поэтому мы считаем его своей семьей.

Участники клуба поддерживали близкие отношения с Виктором, помогали. Сам Виктор занимался моржеванием и шутил, что хочет дожить до 100 лет.

Организацию похорон взял на себя семейный клуб – других родных и близких у мужчины не было. Пока удалось собрать около 40 тысяч рублей. Члены клуба планируют провести полноценное прощание и отпевание. Дата и время станут известны позже.