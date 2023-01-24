При пожаре в Амурской области погибла женщина и её маленькая дочь

Огонь охватил весь двухэтажный дом, где жила семья. Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

В ночь с 23 на 24 января в селе Междугранка Белогорского муниципального округа пожар унёс жизни двух человек: женины 1977 года рождения и её дочери 2015 года. Детали рассказали в прокуратуре Амурской области и Главном управлении МЧС по Амурской области.

Так, в МЧС уточнили, что пожар произошёл в двухэтажном доме по улице угловой. На место направили два боевых расчёта 4-й пожарно-спасательной части и пожарную команду войсковой части: 16 человек и три единицы техники. Когда они прибыли, дом горел открытым пламенем.

- Для тушения были сформированы два звена газодымозащитной службы. В ходе проведения разведки звеньями ГЗДС были обнаружены двое погибших: женщина 1977 года рождения и девочка 2015 года рождения.

По информации областной прокуратуры, погибшие находились в доме одни.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства возгорания, но уже возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование контролирует прокуратура. Кроме того, в прокуратуре Белогорского района проводят проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности.