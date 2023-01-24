Печать фотокниги в Благовещенске – быстро, красиво, недорого

Выпускные фотокниги соберут самые лучшие мгновения в детском саду, школе или университете. Фото: ГК «Дважды два»

Счастливые воспоминания каждого человека бесценны и нематериальны. Самое грустное, что со временем они ускользают из памяти, а иногда так хочется сохранить их или подарить близким друзьям, детям или родителям.

Вы удивитесь, но такой подарок возможен. Ведь радостные мгновения можно поймать на фотографии и сделать из них фотокнигу. Фотокнига лучший подарок или дополнение к подарку на свадьбу или выпускной. А создать её поможет типография «Дважды два» в Благовещенске.

Печать фотокниг возможна для любого события. Свадебная фотокнига будет напоминать молодожёнам об их светлом чувстве, о друзьях, которые были с ними рядом, о родителях и, конечно, о самом торжестве. Для особенно романтичных парочек специалисты типографии «Дважды два» предложат создать целую историю любви на бумаге, и ещё не одно поколение будет смахивать с лица слёзы умиления!

Выпускные фотокниги соберут самые лучшие мгновения в детском саду, школе или университете. А ещё – не позволят забыть имена тех, с кем вы бок о бок грязли гранит наук.

Если вы считаете, что для такого подарка себе или другим обязательно нужно ждать торжественное событие, вы ошибаетесь. Только подумайте, как здорово иметь детские фотокниги, куда войдут самые значимые шаги малыша. Память для родителей и интересные открытия для повзрослевших детей в будущем! А если вам поднимает настроение своё фото, сделайте фотокнигу символом любви к самому себе.

Может показаться, что печать фотокниг – это долго, дорого и сложно, но типография «Дважды два» с удовольствием возьмётся даже за самую безумную идею и предложит варианты для любого бюджета. Главное – чтобы вам нравилось. К тому же, шаблоны фотокниг и виды очень разнообразны.

Их можно сделать в твёрдой или мягкой обложке, в темнопереплёте, на пружинах или скобе, с глянцевыми или матовыми страницами, есть возможность усилить листы картоном. Создать фотокнигу можно как в компактном формате А6, так и в масштабном А3.

А внутреннее наполнение зависит от вашего воображения. Вы фантазируете, профессионалы воплощают в жизнь.

Если у вас остались вопросы или нужна помощь специалистов с дизайном и другими деталями, свяжитесь с типографией «Дважды два» по телефону 8-961-954-60-07. Там всегда рады вам помочь!

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