Байкеры Средневековья и фантазии в керамике: на что предлагают посмотреть благовещенцам в выходные?

Жителей Благовещенска и Амурской области приглашают посетить выставки, которые пройдут на этой неделе Фото: культура.рф

Жителей Благовещенска и Амурской области приглашают посетить выставки, которые пройдут на этой неделе. У всех желающих есть возможность посмотреть на изделия в стиле Средневековья и познакомиться с мастерами-керамистами.

Стимпанк и байкеры

В Благовещенске открылась персональная выставка народного мастера Амурской области Алексея Зимникова, руководителя театра огня «Одержимые», Центра изучения истории для детей и молодежи «Летопись». Экспозиция «Гореть огнем» (0+) покажет множество изделий в стиле Средневековья.

Автор выставки Алексей Зимников - активный участник и победитель различных конкурсов и фестивалей, в том числе проводимых при поддержке Государственного российского Дома народного творчества им. В. Д. Поленова. Он также неоднократный победитель Всероссийского конкурса народных мастеров «Дальний Восток мастеровой» и организатор крупнейшего в ДФО регионального фестиваля исторической средневековой культуры «Амурское Албазино».

На выставке «Гореть огнем» вниманию горожан представят более 130 изделий: костюмы и различные предметы - стилизации под эпоху Средневековья, украшения из серебра, кованую и деревянную посуду, изделия в стиле стимпанк, предметы одежды и аксессуары для байкеров, инструменты самого мастера и многое другое.

Изготовлению изделий, стилизованных под эпоху Средневековья, предшествует исследовательская работа - изучение истории, археологических артефактов, общение и обмен опытом с такими же увлеченными мастерами из других регионов России.

Экспозиция обещает быть интересной, ведь, как рассказали организаторы, Алексея Зимникова отличает широта интересов и самовыражения, традиционный и авторский подход в различных направлениях декоративно-прикладного искусства, умение работать с такими материалами, как текстиль, металлы, дерево, кап, натуральные мех, кожа, кость. Все это жители Благовещенска и Амурской области смогут увидеть своими глазами на выставке «Гореть огнем» уже на этой неделе.

Персональная экспозиция проходит в Амурском областном Доме народного творчества до 20 октября. Выставка открыта ежедневно с 9.00 до 20.00 по адресу: ул. Горького, 129. Вход свободный. Все подробности можно узнать по телефону: 8 (4162) 777-810, отдел народного творчества.

Мастера-керамисты

Выставка «Тайна земли и огня» (6+) посвящена Году народного творчества. Экспозиция отразит, как в современном искусстве продолжаются традиции русской художественной керамики.

Событие адресовано самому широкому кругу зрителей. Будет интересно и искушенному специалисту, коллекционеру, и художнику, и обычной семье с детьми. Все желающие смогут на одной площадке увидеть все многообразие и возможности керамики, будь она выполнена из традиционной глины или из современных полимерных материалов.

Экспозиция «Тайна земли и огня» объединила в себе фантазии авторов - мастеров-керамистов, живущих с мечтой о красоте. Мероприятие подарит посетителям не только радость и незабываемые впечатления, но и тепло мастеровых рук, оставивших след на поверхности изделий из глины.

Выставка проходит в Доме ремесел Благовещенска, посетить ее можно до 29 октября. Билеты - 50 рублей.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

История в экскурсиях

События на этой неделе словно кричат: «Хватит сидеть дома! Время ходить по музеям». Там и казачество, и финансы, и самая что ни на есть настоящая атмосфера театра.

Обмундирование казаков

И первое такое событие - недавно появившаяся новая экскурсия в Благовещенске «Казачество на государевой службе» (6+). Посетителей ждет знакомство с выставкой, представленной Государственным историческим музеем.

На ней все желающие смогут узнать об истории уникального сословия защитников границ, первооткрывателей и землепашцев, а также увидеть вооружение, обмундирование, знамена, награды. Среди уникальных экспонатов - черкеска урядника линейных казаков Собственного Его Императорского Величества конвоя и мундир нижних чинов лейб-гвардии Атаманского Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полка - цвета и гордости российской императорской гвардии.

Помимо этого посетители увидят знаки почетных и станичных судей, созданные по положению 1891 года. Также амурчане смогут узнать, как выглядели прославленные атаманы и люди, связанные с историей казачества. А помогут им в этом портреты Ермака Тимофеевича, Матвея Платова, Якова Бакланова и графа Николая Муравьева-Амурского.

Экскурсия пройдет в Амурском областном краеведческом музее им. Г. С. Новикова-Даурского 15 октября с 14.00 до 15.00. Билеты - от 100 рублей. Также посетить выставку можно самостоятельно.

Прикоснуться к театру

Еще одно интересное мероприятие, которое проходит в эти выходные - экскурсия «Вахтанговский век» (12+). Событие приурочено к 100-летию театра имени Евгения Вахтангова.

Выставка посвящена ключевым событиям и знаковым спектаклям. Участники увидят реквизит, костюмы, эскизы, афиши и фотографии к известным спектаклям.

Представленные в экспозиции костюмы созданы в лучших традициях театрально-декорационного искусства - с вышивкой, аппликацией и росписью. По словам организаторов, особый интерес у экскурсантов вызовет раздел, посвященный основателю театра Евгению Вахтангову и спектаклю «Принцесса Турандот».

Этот спектакль долгие годы является визитной карточкой театра. В нем играли Юлия Борисова, Василий Лановой, Владимир Этуш, Михаил Ульянов, Людмила Максакова - легенды театра Вахтангова.

Экскурсия пройдет в Амурском областном краеведческом музее им. Г. С. Новикова-Даурского 16 октября с 15.00 до 16.00. Билеты - от 100 рублей. Посетить выставку можно и самостоятельно в любой день.

События на этой неделе словно кричат: «Хватит сидеть дома! Время ходить по музеям» Фото: минкульт России

Финансовая служба на Амуре

Ну а последняя экскурсия, «История в финансах, финансы в истории» (12+), познакомит благовещенцев с 220-летней историей Министерства финансов России. Посетители смогут увидеть документы, фотографии и награды сотрудников Министерства финансов Амурской области разных лет и узнать о его общественной деятельности.

Благодаря фотографиям, плакатам, документам из фондов Амурского областного краеведческого музея им. Г. С. Новикова-Даурского, Государственного архива Амурской области и Благовещенского финансово-экономического колледжа жители областной столицы узнают о самых знаменитых министрах финансов. Среди них: А. И. Васильев, С. Ю. Витте, М. Х. Рейтерн и А. Г. Зверев.

Экскурсантам расскажут об их деятельности в самые сложные периоды страны, а также о том, какой была финансовая служба в Амурской области начиная с конца XIX - начала XX в. и до настоящего времени. Экскурсия пройдет в Музейно-выставочном центре «Дом И. А. Котельникова» 18 октября с 18.00 до 18.40. Билеты - от 200 рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Рисуем мишку

Маленьких благовещенцев тоже не оставили без внимания. Для них подготовили мастер-класс по правополушарному рисованию «Мишка с подарком» (6+). Так что в выходные юные амурчане тоже найдут себе занятие.

Посетить увлекательное занятие ребенок может вместе с родителями. Как сообщили организаторы мастер-класса, никаких особенных художественных способностей от участников не требуется.

На занятии будут использоваться легкие и понятные каждому техники.

Результат получится даже у тех, кто никогда ранее не рисовал! Участникам мастер-класса гарантируют простоту исполнения и положительные эмоции от творческого процесса.

Все необходимые материалы для занятия посетителям предоставят.

Мастер-класс «Мишка с подарком» пройдет в Амурской областной детской библиотеке 16 октября с 13.00 до 14.00. Стоимость занятия - 500 рублей. Справки и запись по телефону 8-914-582-42-87 (WA). Принимаются коллективные заявки.