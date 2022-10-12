В Свободном пьяный подросток сел за руль автомобиля и влетел в забор

Фото: УМВД Амурской области

В Свободном задержали пьяного подростка за рулем. Парень на автомобиле Toyota Sprinter Marino влетел в забор и уехал с места аварии. Теперь его родителям придется ответить за действия сына.

О случившемся рассказали в областной полиции. Все случилось вечером 11 октября на ул. 3-я Залинейная. После аварии он направился к центру города.

На перекрестке улиц Ленина и 40 лет Октября автомобиль увидел наряд дорожно-патрульной службы. Водитель машины проигнорировал требование полицейских об остановке и попытался скрыться. В районе дома 124 по улице Шатковской он не справился с управлением и наехал на дорожный знак. Госавтоинспекторы задержали правонарушителя.

За рулем автомобиля они обнаружили пьяного ученика местной школы. Парню всего 15 лет.

В отношении подростка составили материалы о нарушении. Их сотрудники ДПС передали в подразделение по делам несовершеннолетних. Пока что полицейские проверяют родителей парня, по результатам проверки их привлекут к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и нахождение сына в пьяном виде.

Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию влечет предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей, а за нахождение подростка до 16 лет в пьяном виде карается штрафом от одной до двух тысяч рублей. Заплатить его придется родителям.

Самого парня же поставят на учет в ПДН. Это значит, что теперь за ним будут постоянно и пристально наблюдать органы полиции, опеки и представители школы.