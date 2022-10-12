Амурчан просят помочь центру для людей в сложной ситуации

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Волонтеры из Амурской области просят помочь «Центру обновления». Организация расположена в Прогрессе и помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Руководитель центра Максим Носов рассказал, что организации требуется капитальный ремонт. Шифер на крыше сильно устарел, а само здание нужно обновить.

Уже составлена локальная смета на капитальный ремонт. Общая сумма затрат - 5 285 869 рублей.

- Локальная смета составлена «под ключ», в ней все учитывается, поэтому такая стоимость, - пояснил Максим Владимирович.

«Центр обновления» работает с 2010 года. За это время помощь в нем получили больше 1200 человек. Сейчас здесь живут 98 человек.

- В центре принимают разных людей: одиноких, инвалидов, престарелых, сирот, амурчан с алкогольной и наркотической зависимостью, тех, кому негде жить. Люди почти любой категории. Сегодня к нам обращаются и из государственных органов – соцзащиты, полиции. Причём, звонят не только из Бурейского района, где мы находимся, но и со всей Амурской области.

В центре оказывают любую помощь тем, кому она нужна. Специалисты предоставляют людям временное жилье, одежду и предметы личной гигиены, при необходимости отвезут к врачам и купят лекарства. Кому-то помогают восстановить утерянные документы, оформить инвалидность и пенсии. Предоставляют и круглосуточный уход тем, кому он нужен: помыться, сходить в туалет, поменять памперсы.

- Есть у нас и культурная адаптация людей. К тому же наш центр и духовно ориентированный: люди могут почитать Библию и молитвы. Восстановление духа тоже немаловажно. К нам приходят разрушенные люди, а мы помогаем им войти в социум и продолжать жить.

Организация пыталась просить гранты на господдержку, но пока безрезультатно. Есть небольшая помощь от местной администрации – именно она предоставила в безвозмездную аренду здание для центра, иногда поддерживает чем-то ещё. Но на более серьёзную помощь у властей денег, к сожалению, нет.

Поэтому руководство центра обращается ко всем неравнодушным амурчанам. Перевести средства можно по следующим реквизитам:

Карта Сбербанка

2202 2029 4364 4843 Максим Владимирович Н

В платеже указать «пожертвования» или «благотворительный взнос».

Контактный номер для связи:

8-914-390-85-58. Номер к карте не привязан.