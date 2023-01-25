Самую пунктуальную авиакомпанию 2022 года назвали в аэропорту Благовещенска

Лидер рейтинга выполнил точно по расписанию 83,7% рейсов. Фото: аэропорт Благовещенск

Международный аэропорт Благовещенск им. Н.Н. Муравьева-Амурского составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний по итогам 2022 года. Лидеров определяли в двух категориях: российские авиакомпании, выполнявшие ежедневные рейсы несколько раз за сутки (более 360 рейсов за год), и отечественные перевозчики, выполнившие менее 360 рейсов за год.

- По итогам 2022 года в первой категории лучшими стали авиакомпания «СиЛА» с показателем 83,7% и авиакомпания «S7 Airlines», которая точно по времени выполнила 83,2% рейсов из Благовещенска. Вслед за ними идут авиакомпании «Уральские авиалинии» (77,8%) и ИрАэро (77,5%), - рассказали «Комсомольской правде - Благовещенск» в местном аэропорту.

Во второй категории на первом месте авиакомпания «Ангара». Она выполнила 93,7% рейсов точно по расписанию. Второе место с показателем 92% занял «Аэрофлот». Самолеты этой авиакомпании связывали Благовещенск с Красноярском в период с января по май включительно. Замыкает тройку единый дальневосточный авиаперевозчик «Аврора» - 91,6%

Рейтинг включает в себя данные о регулярности выполнения полетов в период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. При определении самого пунктуального перевозчика учитывались отклонения более чем на 15 минут от расписания без учета задержек, произошедших по метеоусловиям.