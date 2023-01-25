В сборную России по лёгкой атлетике вошла амурчанка, которая занимается спортом всего 4 года

Всё началось, когда Татьяна привела своих детей готовиться к ГТО. Фото: администрация города Благовещенска

В основной состав сборной России по лёгкой атлетике вошла благовещенка Татьяна Вешкина. При этом спортом она занимается всего четыре года.

- История невероятная. В 2019 году она привела своих близнецов на ГТО и решила сама пробежать пару кругов. Пробежка закончилась подскочившим давлением и мыслью... Нет, не зачем мне это надо, а «Я смогу!», - рассказал о спортсменке мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Сначала Татьяна Вешкина занималась сама, потом - вступила в движение «Бег к мечте». Название и дух клуба на 100% совпали с настроением и желаниями амурчанки. И её спортивные таланты раскрылись: за год Татьяна пробежала кросс, полумарафон, марафон. В 2021 году взяла «золото» на «Биробиджанской сотке» в ультрамарафоне и стала первой женщиной в области, официально преодолевшей такую дистанцию - 100 километров. А в 2022 году участвовала уже в аналогичных соревнованиях на всероссийском уровне, где стала третьей.

Теперь в сборной России по лёгкой атлетике состоят уже два благовещенца: Данила Тен и Татьяна Вешкина.

- Татьяна, гордимся тобой, твоей верой в себя и свои силы! Вот такой Татьянин день, - подытожил глава города.