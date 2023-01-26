До финала конкурса «Клиника года - 2022» в Благовещенске осталось меньше недели

Призы уже ждут победителей. Фото: Группа компаний «Дважды два»

В Благовещенске подходит к концу социальный проект «Клиника года - 2022». Он продлился без малого три месяца. За это время организаторам «Клиники года», Группе компаний «Дважды два» поступило множество обращений от жителей города.

Для благовещенцев «Клиника года» вот уже в пятый раз стала способом поблагодарить врачей и медицинские учреждения за ту помощь, которую они оказывают пациентам. Они с готовностью отдают свои голоса докторам и клиникам, а некоторые - звонят и просят напечатать персональную благодарность.

Так поступила амурчанка Светлана Васильевна Денисова. Она попросила нас опубликовать благодарность врачу-хирургу, маммологу Элизбаряну Гайку Агвановичу.

- В знак признания и уважения.

К сожалению, Гайк Агванович не принимает участия в «Клинике года - 2022», и благодарная пациентка не может отдать за него свой голос. Но у пациентов других врачей такая возможность есть.

Проголосовать за своего врача или клинику и помочь им выиграть в «Клинике года» можно на официальном сайте проекта. Отдать свой голос жители могут за разных врачей и медицинские учреждения в зависимости от их профиля. Всего предусмотрено 23 номинации для медицинских специалистов и 12 - для клиник, больниц и медцентров.

Список победителей будет опубликован 3 февраля.