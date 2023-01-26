Устранить очередь в детсады Благовещенска для ребят до 3 лет местную мэрию обязал суд

Очереди в детсады для ребят старше 3-х лет в амурской столице нет. Фото: администрация г. Благовещенска

И. о. прокурора Благовещенска подал с иском в адрес местной мэрии - по его мнению, администрация предпринимала недостаточно действий для устранения очереди в детские сады. Иск был подан в Благовещенский городской суд.

- И. о. прокурора Благовещенска просил признать незаконным бездействие ответчиков и возложить на них обязанность в срок не позднее 6 месяцев принять меры к увеличению числа мест в детсадах. Благовещенский городской суд требования оставил без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе суда.

Однако тот не согласился с решением и обратился уже в Амурский областной суд с апелляцией. Прокурор полагал, что суд первой инстанции ненадлежащим образом оценил его доводы: исходя из иска, о бездействии администрации Благовещенска свидетельствовало то, что в 2020-2022 годах в очереди в детские сады стояли примерно 700-1000 малышей до 3-х лет.

В Амурском областном суде на дело взглянули иначе. Во внимание приняли репортаж на тему, снятый одним из местных телеканалов. Также суд счёл, что мэрия недостаточно информирует родителей о том, что они могут получить сертификат на компенсацию частного детского сада, и прилагает мало усилий к созданию новых мест в садиках, которые выбирают родители.

- Что касается правительства Амурской области, то оно должно предоставлять субвенции не только на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек для детских садов, но и на создание мест в них, - рассказали в суде.

В связи со всем перечисленным областной суд признал незаконным бездействие администрации Благовещенска и правительства Амурской области. Теперь мэрия должна до 1 сентября устранить очередь в детских садах для ребят до 3 лет.

Интересно, что на фоне этого разбирательства появилась новость о том, что детские сады в Благовещенске могут появиться на нижних этажах жилых домов. Такое предложение вынес губернатор Амурской области Василий Орлов.

- До конца года очередь в детские сады должна быть ликвидирована полностью. Нужно изучить опыт других регионов, как они решают эту проблему в крупных городах. Необходимо работать с застройщиками при планировании новых жилых комплексов. Если мы строим многоэтажные дома, мы должны сразу думать о социальной инфраструктуре. Площади под детские сады и группы присмотра за детьми можно и нужно еще на этапе проекта планировать на нижних этажах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

5625 малышей до 3-х лет посещают детские сады в Амурской области.

92,3% составляет обеспеченность местами в детсадах.

457 ребят до 3-х лет по-прежнему находятся в очереди в Благовещенске (в других населённых пунктах Приамурья очереди в детские сады нет).

84 места пустуют в детских садах Благовещенска - они не устраивают родителей, так как находятся в отдалённых районах.

152 ребёнка от 1,5 до 3 лет пошли в частные детсады по «сертификату дошкольника» в январе 2023 года.

КСТАТИ

В 2023 году в Амурской области построили четыре новых детских сада: в Магдагачах, Екатеринославке, Свободном и Чигирях.