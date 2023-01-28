Скорая помощь спине: как спасти тело, если душа во власти сидячей работы

Отжиматься не потребуется! Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

На работе - сидим за компьютером, дома - сидим за компьютером: многие узнают в этом свою жизнь. Нужно ли говорить, что наше тело не скажет спасибо за такую пассивность?

Как помочь себе и своей спине, если работа обрекает вас на сидячий образ жизни, «Комсомолке» рассказал амурский остеопат Андрей Стукалин.

Движение - жизнь

Главный принцип помощи при болях в спине - больше движения. Оно должно стать частью образа жизни, объясняет специалист.

- Считается, что полезно ходить 10 000 шагов в день. Это так, но, чтобы польза для тела в биомеханическом плане действительно была, нужно ходить не только больше, но и быстрым шагом. Тогда это можно считать полезной тренировкой.

10 тысяч шагов - не так уж и страшно Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Правильный стул

Сидеть тоже нужно правильно. Андрей Стукалин советует стараться распределить свой вес на седалищных буграх (выступающие костные бугорки под ягодичной складкой - прим. Ред.), ноги не скрещивать и немного вытянуться вверх, но без напряжения.

- Обратите внимание на эргономику своего стула, кресла, рабочего стола. Высоту стула подбирайте так, чтобы стопы удобно располагались на полу, а ноги были согнуты в коленях примерно под 90 градусов. Руки должны лежать на столе так, чтобы не было желания наклоняться, но и не слишком высоко. Вообще лучше избегать скрученного положения.

Удобный сон

Неожиданный элемент во благо здоровья спины и тела - сон, а точнее принадлежности для сна. В первую очередь обратите внимание на подушку.

- Подушка должна быть удобна для вас. При всем разнообразии достаточно сложно посоветовать, на какой подушке будет комфортно спать каждому. Между высокими и низкими вариантами я всегда рекомендую выбирать ту, которая будет чуть ниже, дабы не перегибать шейный отдел.

Так, если что, делать не надо! Фото: Татьяна РЯБОВА

Легкая гимнастика

Не забывайте, что в работе нужно делать перерывы и двигаться. Чтобы немного размяться, хорошо подойдет мышечная релаксация по Джекобсону.

- В классическом варианте упражнение предполагает три этапа: напряжение определенной группы мышц, ощущение этого напряжения, прочувствование, расслабление. Наша задача - научиться ощущать разницу между напряжением и расслаблением. И научиться получать от этого удовольствие. На сегодняшний день существует множество вариантов релаксации методом Джекобсона, но суть одна: максимальное напряжение мышцы приводит к ее полному расслаблению и психологическому комфорту.

В офисе можно попробовать следующее упражнение. Встаньте или сядьте и начните не спеша напрягать все мышцы рук (кисть, предплечье, плечо), считая от нуля до девяти и постепенно увеличивая напряжение. На счете «девять» напряжение должно быть максимально возможным.

Почувствуйте, как сильно сжимаются все мышцы рук. На счет «десять» полностью расслабьтесь. Насладитесь моментом релаксации в течение 2-3 минут. То же самое можно проделать с мышцами ног, спины, груди и живота, а также с мышцами лица и шеи.

Полезный «рулетик»

После рабочего дня, когда тело невыносимо устало, не торопитесь бежать домой и ложиться на диван - лучше свернитесь «рулетиком».

- После рабочего дня или перед его началом можно выполнить упражнение «Рулет». Выполняется оно стоя, ноги на ширине плеч, руки свободно свисают, тело расслабленное. Суть упражнения: медленно наклоняться вперед и вниз, начиная с наклона головы, как бы заворачиваясь в рулет, чтобы каждый позвонок поучаствовал в сгибании. Для лучшего эффекта сосредоточьте внимание на движении каждого позвонка. Коснитесь руками пола, а затем так же медленно, позвонок за позвонком, разогнитесь, как бы разворачивая рулет. Повторить нужно несколько раз.

Есть и другое упражнение, с менее интересным названием, но не менее положительным для спины эффектом. Речь идет о наклонах в сторону, которые тоже, оказывается, нужно выполнять правильно.

Так, во время упражнения нужно поднять одну руку вверх, как бы вытягивая ее из тела, и при этом медленно наклонять туловище в сторону с вытяжением, начиная с головы. Внимание также необходимо сфокусировать на поочередном движении каждого позвонка. Затем - медленно вернуться в исходное положение. Повторяйте пять раз с каждой стороны.

Прихватило? Это уже к врачу! Фото: Татьяна РЯБОВА

Своевременный визит

Если у вас есть болевые симптомы или функциональные нарушения, связанные с ограничением подвижности в теле, то вам обязательно необходимо посетить врача-остеопата.

- Даже человеку, выполняющему все рекомендации и ведущему здоровый образ жизни, необходимо приходить на прием к остеопату раз в год. Это нужно для профилактического осмотра и лечения накопившихся соматический дисфункций, - советует Андрей Стукалин.

Помните: о вашем здоровье не подумает никто, кроме вас. А профилактика и гимнастика лучше, чем постоянные боли в спине и суставах, поэтому проявляйте больше любви к себе и заботьтесь не только о душе, но и о теле.

КСТАТИ

Глаза тоже устают

Отдыхаем зрительно от экрана

Работа в офисе утомляет не только спину, но и глаза. Нужно обязательно делать перерывы в работе, отходить ненадолго от экрана компьютера. А еще лучше - уделять время зрительной гимнастике.

Самое простое упражнение для глаз: посмотреть в течение пяти секунд влево, затем таким же образом - вправо, вверх и вниз. Это расслабит не только мышцы глаз, но и связанные мышцы подзатылочной области.