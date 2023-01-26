В память о подвигах: в Благовещенске пройдут выставки, посвященные событиям Великой Отечественной войны

На одной из выставок представят фото, сделанные очевидцами блокады Ленинграда. Фото: museumamur.org

В 2023 году Россия отмечает 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда и окончания Сталинградской битвы. В память об этих подвигах в Благовещенске пройдут несколько выставок и экскурсий.

Глазами жителей Ленинграда

Амурский областной краеведческий музей анонсировал культурно-образовательную программу «Война. Победа. Память» (6+), приуроченную к дням воинской славы и памятным датам. На протяжении месяца в его стенах будут проходить интерактивные экскурсии, стационарные и передвижные выставки, мультимедийные лекции.

Одна из выставок уже открылась на прошлой неделе - экспозиция «Ленинград. Блокада. Подвиг» (12+) начала работу 20 января. На ней посетители музея смогут познакомиться с документальными фотографиями из фондов Федерального архивного агентства.

- Выставка представляет фотографии, выполненные очевидцами этих событий, - обратили внимание в министерстве культуры Амурской области. - На снимках запечатлены фрагменты блокадной жизни города - строительство прифронтовых сооружений, получение жителями горячей воды, моменты военных действий по освобождению Ленинграда и многие другие страницы летописи осажденного города, которые свидетельствуют о том, что суровое испытание ленинградцы выдержали с мужеством и достоинством.

Фото: museumamur.org

Дополняют экспозицию 18 графических работ народного художника РСФСР, участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Анатолия Никифоровича Яр-Кравченко, подаренные Амурскому областному краеведческому музею автором.

В годы войны Яр-Кравченко выполнил более 500 рисунков, посвященных защитникам ленинградского неба, значительная часть которых вошла в 4 альбома, выпущенные в годы войны «Герои воздушных боев за Ленинград» и серии автолитографий «Защита Ленинграда». В ярких образах летчиков-истребителей художник подчеркивал человеческую простоту и обыденность их фронтовой работы.

Выставку можно посетить в течение месяца - до 26 февраля.

Страницы истории Сталинграда

Другие события в Амурском областном краеведческом музее посвящены истории Сталинградской битвы.

Так, с 24 января в фойе заработала выставка «Слава и бессмертие Сталинграда» (6+). Она рассказывает о предпосылках и ходе Сталинградской битвы, героях - участниках сражения, а также о событиях, которые привели к коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны.

Проект организован Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» в рамках Международного проекта «Территория Победы», который объединяет 250 музеев и военно-исторических центров России и зарубежных стран.

С 27 января в музее можно будет также посетить экскурсию «Защитникам Сталинграда посвящается» (12+). Она предназначена для школьников и студентов и рассказывает об истории одного из крупнейших и значимых сражений Второй мировой войны.

- Во время экскурсии посетители узнают, почему Сталинград был так важен для Гитлера, познакомятся с основными периодами битвы, а также с подвигами амурчан, сражавшихся под Сталинградом, - объяснили организаторы мероприятия.