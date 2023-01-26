Премьера на сцене: афиша театров Благовещенска с 27 по 29 января

Так выглядят репетиции грядущей премьеры. Фото: Амурский областной театр драмы

Амурский областной театр драмы 27 января впервые покажет зрителям постановку «Сюжет для небольшого рассказа» (12+). В основу спектакля легла пьеса «Чайка» (12+) Антона Павловича Чехова.

Спектакль недели

Постановка расскажет зрителю историю Константина Треплева, начинающего драматурга, влюбленного в молодую актрису Нину Заречную. Увы, девушка не отвечает главному герою взаимностью - она очарована совсем другим беллетристом и думает только о нем да о своей карьере. Однако Константин вновь и вновь пытается завоевать ее сердце.

За постановку отвечает главный режиссер театра Роман Зареев. Он не спешит делиться всеми секретами, но обращает внимание будущих зрителей: несмотря на общий сюжет, в «Чайке» Чехова довольно много комичных моментов.

- Раскрывать карты заранее не стану, зрители все сами увидят на премьере постановки. И, наверное, каждый получит свое «послевкусие» от увиденного на сцене. Скажу лишь об одном - сами персонажи у Чехова достаточно комедийны, а вот истории, которые у них получаются, зачастую бывают трагичны… - говорит Зареев. - Кстати, таким же мастером слова был и Василий Шукшин - герои его рассказов очень трогательны, милы и забавны, а смотрим мы на них сквозь призму драматизма, и после прочтения остается чувство светлой грусти - есть о чем призадуматься.

Также режиссер рассказал, что идея спектакля и сценография «Сюжета для небольшого рассказа» принадлежат народному артисту РСФСР Юрию Ивановичу Еремину.

- Он был художественным руководителем у нас на курсе, мы даже делали небольшие разборы и показы на базе театра имени Моссовета. Этот спектакль я посвящаю ему, это мое «режиссерское спасибо» талантливому педагогу.

Премьера «Сюжета для небольшого рассказа» состоится 27 января в 18.30. Но если вы не настроены идти в театр в пятницу - не расстраивайтесь. Новый спектакль будут показывать также 28 и 29 января в 18.00. Цена билетов варьируется от 350 до 700 рублей, приобрести их можно в кассе Амурского театра драмы и онлайн.

Театр - детям

В Амурском областном театре кукол премьер на этой неделе нет, но есть добрая постановка, которая подарит юным зрителям ощущение волшебства. Речь о спектакле «Серебряное копытце» (6+), созданном по мотивам одноименного сказа Павла Бажова.

Главная героиня истории - девочка-сиротка Даренка. Ее приютил у себя старик Кокованя, и он же рассказал малышке сказку: мол, существует в мире волшебный козленок Серебряное копытце, и где он топнет - там камни драгоценные появляются. Поверившая в это Даренка так мечтает встретить Серебряной копытце, что уговаривает Кокованю отправиться вместе в лесную избушку. И, когда Кокованя уходит в деревню, девочка наконец видит козленка.

Как рассказали в театре кукол, благодаря оригинальной сценографии и замечательным костюмам маленькие зрители «Серебряного копытца» с первой минуты погрузятся в волшебную сказку.

- Декорации созданы так, чтобы ребенок смог силой своего воображения «дорисовать» картинку и события этой истории.

Почувствовать это на себе можно в ближайшие выходные. «Серебряное копытце» поставят 28 и 29 января в 11.00. Билеты доступны к приобретению как в кассе театра, так и онлайн.