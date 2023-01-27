«Ребенок очень мучился»: амурчанка рассказала о смерти дочери в больнице

Мама ребенка заявила - она уже обратилась в следственные органы, по факту случившегося завели уголовное дело Фото: Личный архив героя публикации

Новый год - время чудес, но для одной из амурских семей праздники оказались отнюдь не веселыми. В начале декабря любящие родители потеряли младшего ребенка: двухлетняя Аделина умерла в больнице в начале декабря 2022 года. Мама девочки считает, что в семейном горе может быть виноват врач.

Началось с температуры

Анжела, жительница Благовещенска и мама погибшей девочки, вспоминает - дочь была крепким ребенком с хорошим иммунитетом. Болела редко, но в конце ноября прошлого года пошла в детский сад и уже спустя три дня подхватила энтеровирус.

Часто это заболевание предпочитают лечить в домашних условиях, но у ребенка три дня держалась температура, и родители забили тревогу. К малышке вызвали скорую помощь.

- Нас отправили в «инфекционку», взяли все анализы. Оставаться в больнице не хотелось, тем более нас положили в коридор - мест не было. Нас прокапали, я дождалась результатов анализов, все было в пределах нормы, только ацетон в моче был 2, это некритично. Не видела смысла оставаться там, 1 декабря написала отказную и, после капельниц, уехала долечивать ребенка домой, - объясняет Анжела. - Я знаю, что часть людей меня «закидает камнями» за то, что я оформила отказную. Но это мое решение, и не вам меня судить.

На следующий день семью навестила педиатр из поликлиники, выписала лечение и назначила сдачу анализов на 5 декабря. Но уже на следующий день мама заметила тревожные симптомы: у ребенка на руке появились розовые пятна. Именно в эту руку ставили в больнице катетер. Знакомые доктора посоветовали испуганной матери прикладывать компрессы с магнезией, но это не помогло. Покраснения вскоре стали багровыми, ручка девочки отекла. К тому же ребенок снова начал жаловаться на боль в животе.

В больнице сделали УЗИ и поставили диагноз «острый тромбофлебит локтевой вены и латеральной вены плеча». Врач назначил компрессы с магнезией, мазь, а также таблетки от боли в животе и температуры, после чего отправил домой.

Стало гораздо хуже

Дома ребенок пробыл всего несколько часов: к вечеру того же дня мама с девочкой вернулись в больницу. Компрессы и лекарства не помогали, а после того как малышка сходила в туалет, родители почувствовали сильный запах ацетона. Позвонили в скорую, там посоветовали как можно быстрее ехать в клинику.

На пороге больницы маленькую пациентку встретил дежурный хирург, который с удивлением напомнил, что прийти мама с дочерью должны были завтра. После перечисления новых симптомов доктор выдал баночку для анализов.

По словам благовещенки, медик заявил, что больше ничем не может помочь: выходной день, ночное время, врачей кроме него нет. Осмотрел ребенка только педиатр. С каждой минутой Аделине становилось хуже. Ночью ее вырвало с кровью, поднялась высокая температура. Мама девочки говорит - свидетелем стала соседка по палате. Глядя на мучения дочери, благовещенка с трудом справлялась с паникой.

- В ту ночь ощущение такое сложилось, что доктору было плевать. Бездействовал около четырех часов, и ребенок впал в состояние шока. Доктор-хирург шоковое состояние не распознал, на помощь никого не позвал, как такое возможно вообще? - с негодованием спрашивает мама малышки. - Ждал утра, чтобы уйти домой, а там разберутся, что с нами делать. Говорил: «Утром к вам придут», но ребенок до утра не дожил, умер в его еще смену! Ребенок очень мучился в ту ночь, дышал тяжело, схваткообразно, я видела это состояние больше часа, и эта картина не выходит из моей головы. Это страшно, когда ты умоляешь о помощи, а помощи нет…

К пяти утра девочку госпитализировали, к шести малышка уже была без сознания. Тогда вызвали реаниматолога, который унес ребенка в реанимационное отделение.

- Хочу выразить благодарность бригаде реанимации, которая два часа боролась за жизнь моего ребенка. По протоколу заводить сердце положено 60 минут, спасибо, что боролись так долго, - с благодарностью обращается к медикам женщина. - Низкий поклон Максиму Ивановичу за то, что схватил моего ребенка и унес в реанимационное отделение, что был рядом и привел меня в чувства после. Я вам безумно благодарна за это, за ваше доброе сердце, за вашу человечность и сострадание.

Через два часа после начала реанимации матери сообщили - произошла остановка сердца. Завести маленькое сердечко уже не смогли.

Дело следствия

Смерть ребенка зафиксировали 5 декабря 2022 года. Вскрытие показало почечную и печеночную недостаточность. В случившемся семья винит дежурного врача.

- Надпочечники просто слиплись! - с болью говорит мама малышки. - Шанс спасти ребенка есть всегда, как сказал мне главврач, но, к сожалению… В нашем случае было слишком поздно, организм уже был не в силах бороться, наступил шок, и органы, почки и печень, начали отказывать. Я вам больше скажу, ладно первый раз нас никто не оставил под наблюдение, обследование, но, когда я вернулась в тот же день повторно, при поступлении даже клинический минимум не взяли!

Мама ребенка заявила - она уже обратилась в следственные органы, по факту случившегося завели уголовное дело. В следственном управлении СК РФ по Амурской области ситуацию комментировать не стали.

Убитые горем родители не намерены сдаваться, ведь они хотят справедливого наказания для того, кого считают виновным в смерти любимой дочери. Как рассказала Анжела, медик получил выговор, но продолжает работать.

- Я могу продолжать рассказывать этот ужас, но, пожалуй, закончу на этом. Кто говорит, что я просто пытаюсь найти виновных и снять с себя ответственность, вы ошибаетесь. Прежде чем что-то говорить, я разобралась от и до во всем. Это правда ЧП для АОДКБ, больница областного уровня, и ребенок умирает на руках у мамы. Такого быть не должно, но, к сожалению… Я тоже испытываю чувство вины, хотя психолог говорит: «Ты делала на тот момент все, что могла сделать для своего ребенка как мама».

В семье Анжелы еще двое детей - мальчики 6 и 10 лет. Им уже объяснили, что случилось с сестренкой. Теперь старшие братья вместе с родителями относят игрушки на могилу малышки, которая была с ними так мало. Семья безумно скучает по Аделине, но сейчас они могут только хранить светлые воспоминания о ней и добиваться справедливости.