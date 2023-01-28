Нужны ли Приамурью государственные аптеки?

Оказывается, проблема не в том, чтобы открыть аптеку, а в том, чтобы найти сотрудников Фото: Мария АНАНОВА

Цены на лекарства - наверное, одна из самых важных проблем, которая волнует амурчан. В начале прошлого года они сильно скакнули вверх, вызвав у жителей региона ажиотаж. И пускай сейчас стоимость препаратов, что называется, устаканилась, вопросы все же остались. Один из этих вопросов задала читательница «Комсомолки» из Белогорска. Женщина поинтересовалась, почему бы не открыть в Амурской области государственные аптеки - или, может, такие уже есть?

На цены не влияют?

Разговоры об открытии государственных аптек велись еще в 2015 году на уровне федерации. Тогда их открытие даже анонсировали - в количестве аж 18 тысяч! Но, по данным минздрава Амурской области, тогда в нашем регионе ни одно подобное учреждение так и не появилось.

Тему вновь подняли в 2022 году. В Госдуме РФ поставили вопрос о скорейшем открытии 180 госаптек в самих медучреждениях. В Приамурье - опять же, по данным регионального минздрава, - уже есть семь аптек и один аптечный пункт, которые являются структурными подразделениями медицинских организаций. Будет ли их больше - пока неизвестно.

Между тем, описывая преимущества государственных аптек, российские эксперты говорили о том, что именно в них можно не только дешево купить лекарства, но и заказать редкие препараты. Также предполагалось, что госаптеки могут иметь лицензии на продажу психотропных, сильнодействующих обезболивающих препаратов для тяжелобольных, а также рецептурно-производственные отделы по изготовлению лекарств по рецептам.

Однако, по словам министра здравоохранения Приамурья Светланы Леонтьевой, цены на лекарства, в том числе жизненно необходимые, регулируются законом - а закон этот одинаков для всех аптек, вне зависимости от формы собственности. Правда, тут нельзя забывать о рыночной системе экономики: каждый изготовитель вправе устанавливать свою стоимость на тот или иной препарат.

В ведомстве также подчеркнули: закупать препараты, включая редкие, может любая фармакологическая организация - по предварительной заявке. Если же говорить о психотропных и наркотических лекарствах, их в Амурской области отпускает только одна компания через свои 22 аптеки. У этой же организации имеется лицензия на изготовление лекарств по рецептам. Речь идет не об индивидуальном изготовлении: например, если ребенку или пожилому пациенту нужна особая доза лекарства, которой в промышленном производстве нет.

Кроме того, амурчане могут получить лекарства для лечения редких болезней, а также наркотические и психотропные препараты в рамках различных госпрограмм бесплатно по рецептам.

Проблема - в аптекарях

Есть у выступающих за создание государственных аптек и другой аргумент, помимо контроля над ценами. Некоторые полагают, что государству будет проще открыть розничную продажу лекарств в небольших деревнях. Мол, предпринимателям это невыгодно, ведь в таких селах народу мало, а государство могло бы и подсобить!

Однако гендиректор аптечной сети «Амурфармация» Михаил Медведев утверждает:

- Чтобы открыть коммерческую аптеку в каком-то районе области (в том числе труднодоступном), не столь важна даже численность населения и соответственно, его платежеспособность. Пожалуй, в первую очередь роль играет наличие специалиста с фармацевтическим образованием, который будет работать в этой аптеке. А с кадрами как раз большая проблема. То есть точки продажи есть даже в маленьких селах, но сотрудник выходит на пенсию - и аптеку приходится закрывать, потому что на смену специалисту прийти некому. Есть исключения, но единичные. Очень хорошо, что торговля осуществляется также в ФАПах и амбулаториях, но и здесь проблема - дефицит фельдшеров!

В теории проблему могло бы решить объединение сел. Например, есть поселок Мариинск в Селемджинском районе, где находится всего один человек, - ну почему бы его не перевезти в деревню побольше? Но по закону заставить человека переехать нельзя - а житель того же Мариинска по своей воле уезжать не спешит. Ему как-то дом предлагали в большом селе, а он: «Не поеду - здесь красиво!» Что ж, можно понять: человек всю жизнь в этом селе прожил, с местом сроднился.

- Что касается существовавшей госаптечной сети, то раньше лекарства, например, по льготным рецептам (что сейчас очень потребителей беспокоит) выдавали сами аптеки, а государство лишь регулировало цены (ныне государство закупает препараты и выдает через точки продажи), - продолжает Михаил Юрьевич. - И люди помнят, что приходили и аптека сразу им выдавала. Но как только госфинансирование заканчивалось, никаких лекарств уже не выдавалось. Людей даже на очередь не ставили с отсроченными рецептами, как сейчас, и уж тем более не предлагали какие-то идентичные препараты. Жителям приходилось просто ходить по аптекам и искать, где что осталось - до следующего госфинансирования. На сегодня система учета и контроля лекарств организована, на мой взгляд, хорошо.

СПРАВКА «КП»

Первая в Приамурье аптека появилась в 1856 году и принадлежала Амурскому казачьему войску. Она обеспечивала лекарствами весь регион: и гражданских, и военных лиц. Первая именно гражданская аптека появилась лишь через 10 лет. Позже, кстати, была введена строгая норма по количеству аптек: одна на 10 тысяч населения.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего в Приамурье лицензии на продажу лекарств имеются у 107 фарморганизаций на 624 объекта.