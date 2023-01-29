Собака - со двора, хозяину - штраф: в Приамурье введут штрафы за животных на самовыгуле

Домашних животных без сопровождения хозяина на улицах быть не должно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Практически ни одна неделя в Амурской области не обходится без новостей о безнадзорных собаках, которые в лучшем случае напугали, а в худшем - покусали случайного прохожего. Причем далеко не всегда речь идет о бездомных животных: порой целый двор в страхе держит пес, которого легкомысленный хозяин выпускает на самовыгул без намордника. И ведь ничего с ним не сделаешь!

Точнее, пока не сделаешь. В 2023 году в Приамурье вступят в силу новые требования по обращению с животными, а следом - изменения в закон региона об административных правонарушениях. С этого момента за самовыгул животного будет грозить штраф.

Ловят уже сейчас

Новые требования прямо сейчас разрабатываются в управлении ветеринарии Амурской области. Точные суммы штрафов и другие нюансы еще не определены, но как будут работать новшества - представить можно. На самом деле сотрудники ведомства уже сейчас помогают найти хозяев животных, оказавшихся на самовыгуле.

- К нам поступают обращения, например, через органы внутренних дел, - рассказывает замначальника Амурветуправления, начальник отдела государственного надзора Анатолий Нижник. - Горожане сообщают представителям МВД, когда видят животное без намордника либо без поводка, специалисты разбираются, а после передают информацию нам. Если у животного есть владелец, который допустил подобное, мы проводим профилактическую работу. Наносим визит, предостерегаем, напоминаем о положениях федерального закона об ответственном обращении с животными.

Случается и такое, что на улице отлавливают собаку, у которой уже есть хозяин. О таких случаях организации, занимающиеся отловом, сообщают в муниципалитет, с которым заключен контракт. А муниципалитет уже передает информацию в ветеринарное управление. Дальше специалисты действуют по описанной выше схеме.

Наконец, в Амурветуправление амурчане могут обратиться напрямую - по телефону или через чат-бот в Telegram (см. «Конкретно»). Последний пользуется популярностью: в 2022 году через бот зарегистрировали свыше 100 обращений о собаках, свободно гуляющих по улицам.

В поисках владельца

На словах звучит хорошо, но мы с вами прекрасно понимаем: собака - животное активное. Мы можем увидеть ее в районе улицы Ленина, написать в чат-бот, но к тому моменту, как специалисты приедут, собака благополучно убежит на другую улицу. Как говорится, ищи-свищи.

- В таком случае мы перезваниваем человеку, который к нам обратился, и просим подробнее описать район, где обычно видели животное, - объясняет Анатолий Николаевич. - Мы объезжаем эти улицы, если животного на них нет - сообщаем об обращении органам местного самоуправления, они выезжают повторно через некоторое время.

Другой вопрос: как ищут хозяев безнадзорных животных. Хорошо, если на собаку, перед тем как выпустить погулять, надели ошейник - а если его нет?

- Собака без ошейника, бирки или поводка априори считается безнадзорной. Значит, ее должны отловить органы местного самоуправления - точнее компания, с которой у муниципалитета заключен контракт. Если у собаки есть владелец, то он, как правило, сам обращается в приют с просьбой вернуть животное.

Иногда владелец собаки на самовыгуле и вовсе находится прямо на месте. Как рассказывает Анатолий Нижник, найти нужный двор можно по поведению животного - просто проследив, куда побежит собака, которую вы пытаетесь поймать. Так питомец сам приводит службу отлова к своему не очень внимательному владельцу.

Наконец, несложно найти хозяина животного, если оно чипировано. В управлении ветеринарии Амурской области существует подразделение Госветслужба - оно располагает информацией о том, на кого зарегистрирована та или иная собака.

- Мы досконально прорабатываем каждое обращение, которое поступает к нам тем или иным образом, - подытоживают в Амурветуправлении. - Пока в рамках профилактической работы, но в будущем самовыгул будет считаться нарушением требований по обращению с животными, за него будет предусмотрена административная ответственность.

Какая именно ответственность, пока не ясно. Но в управлении заверяют: будут настаивать на том, чтобы штрафы были ощутимые - не 500 рублей. И, конечно, повторные нарушения будут наказываться серьезнее.

КСТАТИ

Связаны законом

Даже во властных структурах Амурской области признают: выпускать собак после приюта во внешний мир - идея, прямо говоря, так себе. Да, перед выпуском их чипируют и стерилизуют, но стерилизованная собака все так же хочет есть и все так же от голода может рычать на проходящих мимо людей.

Что с этим делать? Предложения высказываются разные, некоторые - прямо сказать, радикальные.

Например, в соседнем с нами Забайкалье депутат заксобрания Александр Михайлов предложил умерщвлять собак, для которых не удалось найти хозяина, а их шкуры пускать на унты. Рассуждать о том, правильно это или нет, можно долго, но реализовать идею не выйдет. Федеральный закон звучит однозначно: после проведения всех положенных мероприятий власти обязаны выпускать уличных собак обратно. И пока законодательство не изменится, система будет работать по-прежнему.

КОНКРЕТНО

Если вы увидели безнадзорную собаку, то можете обратиться в управление ветеринарии Амурской области по телефону 8 (4162) 51-52-55. Также заявки можно отправлять в чат-бот в Telegram @AmurDogBot.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На каждую отловленную собаку уходит около 30 тысяч рублей

Муниципалитеты Амурской области уже получили средства на отлов и содержание безнадзорных животных на 2023 год. Как рассказал «Комсомолке» начальник управления ветеринарии региона Сергей Самохвалов, общая сумма составила порядка 55 миллионов рублей.

При этом, как объяснил Сергей Владимирович, в каждом муниципалитете суммы разнятся - в том числе и потому, что разнится стоимость мероприятий для одной собаки. Так, например, в Октябрьском районе на отлов и содержание одной собаки уходит около 21 тысячи рублей, а в Шимановском - уже порядка 34 тысяч. Факторов, влияющих на сумму, немало: взять хотя бы транспортировку и расстояния между населенными пунктами в каждом отдельном районе!

Между тем, если выделенных на год средств по каким-то причинам не хватит, муниципалитеты могут обратиться в ветеринарное управление. Там вправе перераспределить выделенные суммы: условно, если в одном районе деньги не используются, их могут перенаправить в другой, где собачий вопрос стоит более остро. Кроме того, Амурветуправление может выйти на министерство финансов и таким образом получить дополнительные средства.