Балкон по закону: как пристроить лоджию к квартире и ничего не нарушить

Чтобы обзавестись балконом, придётся постараться Фото: Алексей БУЛАТОВ

В редакцию «Комсомолки» обратилась жительница Благовещенска Валентина Ивановна. Она попросила журналистов узнать, законно ли самостоятельно устанавливать балкон на первом этаже жилого дома.

- Живем на первом этаже, балкона в квартире нет, но я видела, что некоторые пристраивают его сами. Можно ли так сделать или теперь на подобные постройки разрешения не дают?

Журналист «Комсомольской правды - Благовещенск» обратился за консультацией к амурскому юристу Лидии Поповой. Она подтвердила: присторить балкон самостоятельно вполне возможно.

- Для этого необходимо пройти несколько этапов. Сначала получить согласие всех собственников многоквартирного дома, далее - подготовить проектную документацию, например, заказать ее у специалистов архитектурного бюро. Потом нужно представить в администрацию заявление, проект балкона, правоустанавливающий документ на жилое помещение, согласование с коммунальными службами, фото дома, а также письменное согласие соседей. Заявка рассматривается в течение 45 дней. Отказ возможно обжаловать в судебном порядке.

Если разрешение получено - смело занимайтесь возведением балкона. Но не стоит забывать, что после строительства необходимо обратиться с документами в муниципалитет. Как правило, на место выезжает специалист, проверяет, все ли сделано верно. Никаких проблем не возникло - значит, можно регистрировать право собственности и вносить изменения в техническую документацию на квартиру.

Если разрешение не получено, а пристройка есть, то узаконить ее можно только в судебном порядке.