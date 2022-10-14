Искусство быть рядом: почему общение с психологом - это не просто разговор

«Научитесь плакать в кабинете у психолога - и у вас станет меньше поводов к нему обращаться» Фото: Татьяна РЯБОВА

«Да все со мной нормально!» - говорит человек, а сам не знает, как справиться с тревожностью, понять, чего он на самом деле хочет, а самое главное - на кого опереться в трудную минуту, когда рядом нет ни души. А помощь не так далеко, как кажется - в кабинете психолога.

Психологическая культура

В последние годы говорить о пользе походов к психологу стали все чаще. Однако врач-психотерапевт, психолог Максим Чекмарев отмечает, что специалисты были востребованы всегда.

- У меня нет ощущения, что востребованность психолога стала выше, чем когда-либо, - отмечает Максим Чекмарев. - Сейчас люди чаще идут к специалисту, потому что общество переживает кризисное состояние, которое требует поиска новых смыслов и ответов на вопросы. Люди чаще сталкиваются с болью, трагедией, горем. Это сложно решать одному. Не всегда родные и друзья в силах помочь, и тогда требуется вмешательство профессионала, нейтрального человека.

И все же популярность психологии растет. Все больше специалистов начинают вести социальные сети, появляется соответствующая литература. И порой люди без обращения к психологу стараются улучшить свою повседневную жизнь, используя свободную информацию.

- Мне кажется, уровень психологической культуры в России неплохой. Даже на примере Благовещенска я могу сказать, что культура обращения к психологу сложилась. Да, возможно, в каких-то городах это произошло раньше, хотя я, путешествуя по стране, смотрю на Благовещенск и понимаю, что здесь правда неплохо обстоят дела с психологией. У нас достаточно продвинутый город, - признается психолог.

Ко всему прочему, люди, особенно молодые, наконец-то повернулись лицом к психиатрической помощи и с меньшим страхом обращаются к психиатру.

- Наконец-то психологическое страдание, наличие некоторых психических расстройств перестает восприниматься как некий порок, люди поняли, что это тоже заболевание, которое требует лечения.

Удовольствие на завтра

«Выгорание», «синдром самозванца», «синдром отложенной жизни» - эти термины встречаются так часто, что стали красноречивым описанием частых психологических проблем.

- Раньше не было лексики, при помощи которой мы могли бы поговорить о собственной душе, - объясняет Максим Чекмарев. - Это не фигура речи, а описание тех или иных кризисов или определенных состояний, которые мы проходим в жизни. Реальны ли такие состояния? Да. Являются ли они патологическими? Нет, совсем не обязательно. Но я думаю, что не нужно ждать, когда психологические трудности достигнут уровня психического расстройства, чтобы начать относиться к ним серьезно.

Гораздо лучше, считает психолог, заботиться о психике наперед. И если человек замечает за собой тревожность и выгорание, это уже повод задуматься.

- Такие термины, как «выгорание», «синдром самозванца» и так далее помогают нам объяснить свое состояние и начать себе помогать. Не вижу в них ничего дурного. Но есть другая проблема. Сейчас многие люди, особенно молодые, находятся в поисках собственной идентичности. И иногда существует соблазн найти себя в категориях психопатологий.

Самолечение на кухне

Несмотря на популяризацию психологии и психотерапии, некоторые до сих пор пытаются лечить себя самостоятельно.

- Когда мы чувствуем себя плохо, мы обращаемся к врачу. То же самое и с психологом. Мы можем сказать: ага, у меня есть какое-то душевное недомогание, значит, нужно обратиться к специалисту, - проводит аналогию Максим Чекмарев. - Конечно, есть множество сайтов с советами, от чего и как себя лечить. Но ведь только специалист может посмотреть со стороны и отличить преходящие состояния от настоящего расстройства.

Есть люди, которые считают, что лучший психолог - друг или подруга. Но как часто в таких разговорах человека уверяют, что с ним все хорошо, даже если он чувствует совершенно противоположное.

- Когда кто-то преувеличивает трудности и кричит срочно бежать к специалисту или, наоборот, говорит - расслабься, не парься, получается что? Люди как будто говорят: «Я лучше, чем ты, знаю, что происходит у тебя внутри». Психолог руководствуется иными принципами. Я не эксперт в жизни другого человека. Я его знаю пять часов, а он себя знает все свои 20, 30, 40 лет. Работа со специалистом - это, в первую очередь, вдумчивый и внимательный разговор. Когда мы замалчиваем проблемы, игнорируем их, мы начинаем пренебрегать внутренним миром и собственной душой. А ведь у нас других себя нет.

Тем временем задача близких и друзей - не лечить, а поддерживать и принимать человека, показывать ему, что его любят и ценят.

Не просто разговор

Чаще пренебрежительных высказываний по поводу похода к психологу можно услышать только слово «дорого». В Благовещенске стоимость услуг психологической помощи в среднем варьируется от 1500 до 3000 рублей.

- Когда мы обесцениваем разговор с психологом, мы точно так же обесцениваем собственную душу. Ценить внутренний мир у нас принято очень слабо, это связано с материализмом, присущим большинству людей - вот одежда, автомобиль, телесное здоровье, хотя и им пренебрегают, это важно. А психика - как будто придаток. А на самом деле далеко не придаток. Наша личность, интеллект, психика - способ контакта с реальностью, - напоминает Максим Чекмарев. - И заботиться о психике - ценно.

Стоимость услуг психолога зависит от квалификации и даже региона, где работает специалист Фото: архив героя

Стоимость услуг психолога зависит от квалификации и даже региона, где работает специалист. Так, в Москве психологическая помощь очень дорогая. В Благовещенске сессия с психологом не сильно отличается по стоимости от приема у любого врача.

- В течение часа психолог посвящает вам полностью все свое время. Он будет вас слушать и справляться с собственными чувствами и переживаниями, чтобы эффективно вам помогать. Он для вас тут присутствует, - рассказывает эксперт. - Этот человек учится и, скорее всего, сам посещает психолога или психотерапевта - это часть профессиональной гигиены и профессионального роста. Он советуется с более опытными коллегами по поводу случаев, с которыми столкнулся. Психологи думают о своих клиентах и между сессиями! Читают литературу, готовятся к беседам. Так что оплачивается далеко не час.

Возможно, цена могла бы быть и выше, но специалисты по психическому здоровью понимают, что их услуги должны быть доступны.

- Беседа с психологом - это не простой разговор, как многие считают. Это исследование внутреннего мира человека. Мы погружаемся на тот уровень, до которого не доходим в бытовом общении, - подводит итог Максим Чекмарев. - Психологу можно рассказать даже то, что вы больше никому не расскажете. Это очень концентрированный разговор, в котором мы можем находить выходы из сложных ситуаций. Это искусство слушать, задавать вопросы, давать обратную связь и, что важно, быть рядом.

ВАЖНО!

Никаких чек-листов

Четкого чек-листа по обращению к психологу быть не может, считает врач-психотерапевт, психолог Максим Чекмарев:

- Чек-лист - это что-то техническое: вот те или иные симптомы совпали, значит, я должен идти. Но все не так. Когда мы говорим о психике, здесь важно внимание к себе, скорее эмоциональное отношение, а не рациональное.

Если мы на уровне повседневности заглядываем внутрь себя, понимаем, что нам плохо, тяжело, мы не можем решить какие-то проблемы, когда оказываемся в тупике - это и есть повод обратиться к психологу.

Когда человек научится обращаться за поддержкой и помощью, научится плакать, злиться, говорить в кабинете психолога, у него будет гораздо меньше поводов обращаться к психиатру.