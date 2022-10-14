Как выбрать офисное кресло?

Фото: предоставлено рекламодателем

По официальным данным Всемирной организации здравоохранения, 80% жителей земли страдает болезнями опорно-двигательного аппарата. Главная причина этого - малоподвижный образ жизни, из-за которого у нас начинает болеть спина, отекают ноги, ухудшается осанка.

Эксперты рекомендуют вести более подвижный образ жизни, а заодно и обратить внимание на то, как и на чем вы сидите значительную часть дня - на офисные кресла на вашей работе.

Фото: предоставлено рекламодателем

Классификация

Существует условное деление на несколько категорий в зависимости от места использования.

Для руководителя. Самые дорогостоящие – со множеством дополнительных функций и деталей, например, со встроенным массажером.

Для персонала: попроще, обитые текстилем или кожей, с индивидуальными настройками.

Для посетителей. В переговорных устанавливают презентабельную кожаную мягкую мебель, как правило, более компактную, чем традиционные кресла руководителей. Для холла используют бюджетные образцы с тканевой обивкой.

Существуют также специализированные изделия, например, ортопедические стулья с упором на колени. Подобная конструкция распределяет нагрузку по всей спине.

Фото: предоставлено рекламодателем

Основание

Бывают стационарными, передвижными на колесиках. Основы – разных видов: на раме/ножках («конференц»), с вращающимся сиденьем на стойке, со стационарным пьедесталом на крестовине – пластиковой либо металлической. Прочность обоих материалов одинакова. Этот элемент выдерживает нагрузку до 120 кг. Грузным людям следует приобретать продукцию с металлическим или полиамидным основанием.

Ноги в идеале ровно стоят на полу: приобретайте товары с регулируемой высотой.

Сиденье

Оптимально округлое с углублением по центру. Имеет значение опция настройки по глубине. Установлено: от коленного сгиба до краешка места для сотрудника должно быть расстояние ширины ладони.

Для полного трудового дня покупают изделия мягкие с пружиной или средней жесткости (наполнитель – пенополиуретан, поролон).

Фото: предоставлено рекламодателем

Спинка

В идеале повторяет изгибы спины, оснащается валиком в области поясницы для разгрузки позвоночника, позволяет отрегулировать положение. Лучшие модели имеют синхромеханизм для адаптации под движения работника. Важна и функция регулировки сопротивления – бывает автоматической или ручной. Некоторые предпочитают варианты с механизмом качания для расслабления.

Фото: предоставлено рекламодателем

Подлокотники

Без них долго работать будет сложно. Следите, чтобы ваши предплечья и кисти располагались на одном уровне.

Колеса

Если пол в офисе твердый, вам подойдут колеса прорезиненные или на войлоке. Для помещений с коврами выбирайте пластиковые. Не хочется кататься по комнате? Обзаведитесь устройством с фиксатором положения.

Резюме: к выбору мебели необходимо подойти ответственно, она должна отвечать всем вашим потребностям. Оптимально, если перед заказом у вас будет возможность изучить ассортимент вживую, благо многие интернет-магазины имеют шоурумы. В частности магазин «МАРКС Офисная мебель» в Благовещенске: https://blagoveschensk.marx-mebel.ru/catalog/ofisnye-kresla-i-stulya/