Специалисты рассказали, как мобилизованным амурчанам и их близким получить кредитные каникулы

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Несколько благовещенских семей пожаловались на случаи давления кредиторов. Обращения они написали в чат-бот Центра поддержки мобилизованных. В администрации Благовещенска отметили, что обращения касались деятельности микрокредитных организаций. При этом требование погасить кредит досрочно является нарушением закона.

Платежи по ипотеке, любому кредиту или микрозаему, полученным до мобилизации, можно приостановить. Мобилизованных, контрактников, участников СВО, у которых есть кредиты, защищает федеральный закон, который подписал Владимир Путин 7 октября.

Отсрочку по обязательствам должны предоставить на срок службы, увеличенный на 30 дней. Также срок продлевается на время лечения. Пока длятся кредитные каникулы, кредитор не имеет права начислять штрафы за просроченную задолженность. Проценты по долгу продолжают начисляться, но в особом порядке. Если санкции уже начались, они прекращают свое действие.

Для получения кредитных каникул необходимо:

- заполнить заявление на предоставление кредитных каникул (со ссылкой на ФЗ и указанием срока начала отсрочки, но не раньше 21 сентября);

- приложить к заявлению кредитный договор;

- приложить документ, подтверждающий статус мобилизованного или военнослужащего (можно запросить в военкомате).

Подать заявление на предоставление кредитных каникул могут как сами мобилизованные, так и их родные. Кредитор обязан дать ответ в течении 15 дней, льготный период считается установленным с даты направления заявления.

Если в подобной ситуации представители кредитных организаций требуют от продолжить платить по графику или закрыть кредит досрочно, это нарушение закона. В таком случае можно обратиться для разбирательств в прокуратуру Благовещенска по адресу: Ленина, 45 или по номеру: 8 (416) 223-26-00.