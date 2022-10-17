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Происшествия17 октября 2022 4:10

Амурчанин отправится в колонию за то, что нарочно сбил полицейского

Мужчина сбил полицейского в Октябрьском районе
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Приамурье вынесли приговор жителю Екатеринославки. Мужчина нарочно сбил сотрудника полиции. Теперь он стал фигурантом уголовного дела за применение насилия в отношении представителя власти.

Все произошло в июле этого года. Утром летнего дня амурчанин не стал выполнять требования участкового районного отделения полиции. В этот момент, находясь за рулем автомобиля, он завел его и наехал на сотрудника органов власти. Полицейский получил ему телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью.

По информации областной прокуратуры, раньше мужчина привлекался к уголовной ответственности.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил виновному два года лишения свободы. Отбывать его он будет в колонии строго режима. Приговор в законную силу пока не вступил. Прокуратура Октябрьского района поддержала обвинение.

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