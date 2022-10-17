Лучший участковый Приамурья живет в Благовещенске

Доверие граждан - вот одно из главных достижений старшего участкового уполномоченного полиции Анатолия Шевченко. Фото: УМВД России по Амурской области

С 7 по 16 октября амурчане голосовали за сотрудников полиции, готовых прийти на помощь в любой ситуации. Вскоре определилась тройка лидеров: Анатолий Шевченко из Благовещенска, Владимир Васюхно из Михайловского района и Алексей Зайцев - из Тамбовского. Победитель определился перевесом в 57 голосов.

Лучшим участковым Амурской области был признан капитан полиции Анатолий Шевченко - старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Благовещенский».

20 лет на службе

В органах внутренних дел Анатолий Шевченко работает с 2002 года. Службу свою начинал во вневедомственной охране Росгвардии, а в 2015-м перевелся в подразделение участковых уполномоченных полиции.

- Участковым я работаю уже семь лет. Выбрал эту должность осознано: всегда хотел помогать людям, - рассказывает Анатолий Валерьевич. - Граждане на моем участке меня знают, знают, к кому обращаться за помощью. Бывают случаи, что люди приходят в полицию не просто заявление написать, а посоветоваться. Выслушать нужно всех, - считает он.

Сейчас Анатолий Шевченко занимает должность старшего участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Благовещенский». В зоне его обслуживания проживает около 5 тысяч горожан. Как отмечает участковый, большинство из них легко идут на контакт с полицией, помогают ему в работе.

1000 обращений за год

Как рассказывают в пресс-службе управления МВД России по Амурской области, у Анатолия Шевченко есть все профессиональные качества, которые необходимы участковому. Благодаря этому он своевременно и успешно решает все задачи, которые перед ним ставят.

Это подтверждает статистика: с начала года участковый раскрыл около 20 преступлений, рассмотрел порядка 1000 обращений граждан.

Свой район Анатолий Валерьевич знает на отлично. Особое внимание уделяет гражданам, склонным к совершению правонарушений. Постоянно проводит с ними профилактическую работу.

Доверие граждан - вот одно из главных достижений старшего участкового уполномоченного полиции Анатолия Шевченко. Люди могут обратиться к нему за помощью в любое время и по любым вопросам.

Голосование продолжится

Анатолий Шевченко представит Амурскую область на заключительном этапе Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый - 2022». Чтобы стать лучшим участковым страны, ему нужна поддержка. Голосуйте за нашего земляка с 1 по 10 ноября на сайте «Комсомольской правды!»

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