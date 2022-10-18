Мэр Благовещенска разорвал контракт с подрядчиком, ремонтирующим улицу Красноармейскую

Фото: администрация Благовещенска

Мэр Благовещенска Олег Имамеев рассказал, что многострадальный ремонт улицы Красноармейской снова затягивается. В итоге с подрядчиком решили разорвать контракт.

- Сегодня очередной срок завершения работ, обещанный подрядчиком. И в очередной раз срыв. Уже середина октября. Работы ведутся от случая к случаю. Очевидно, что не хватает техники и людей. Нарекания вызывает и качество асфальтирования. На месте сегодня решили расторгать контракт с ООО «РосЖилСервис», – сообщил глава города в социальных сетях.

Он отметил, что уже есть компания, готовая «подхватить» проект. Им придется полностью сделать участок от переулка Углового до улицы Больничной, ведь предыдущий подрядчик успел уложить только основание. На нескольких участках нужно исправлять нижний слой асфальта или полностью закрывать верхний слой.

Между тем в этом году планы по асфальтированию и тротуарам обещают выполнить. А недобросовестному подрядчику грозят начислением пени и неустоек.

К слову, жители этого района уже потеряли любую надежду.

- Эти несчастные два километра ремонтировали все лето и осень прихватили. Сейчас там осталось-то немного, метров 200 проезжей части и ещё меньше уложить тротуар. Почему нельзя было спохватиться раньше? Сколько мы не можем проехать по дороге, сколько едем в пыли? Мы сразу говорили, что работы не ведутся!

Обеспокоенные горожане обратили внимание на проблемы с ремонтом Красноармейской еще в июне. Работы задерживались, дороги превращались в непроходимые лужи. А подрядчик обещал закончить с опережением графика – к 1 июля. Сначала причина срыва ремонта объяснялась пучинистым грунтом – нужна была новая экспертиза, обследование почвы. После наших обращений в администрацию на участок выехали представители администрации, ремонт снова начался.

К августу снова – никаких рабочих, никакого ремонта. Ответ администрации был следующим – просим не беспокоиться, ремонт возобновят и закончат по графику к 31 августа. Компенсировать обещали работами до ночи. Но и тут что-то пошло не так. 10 сентября люди снова начали жаловаться. Рабочих жители не видят неделями, вместо дороги – одна заасфальтированная полоса, лужи и пыль.