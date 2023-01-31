Волонтеры Амурской области приглашают на день открытых дверей в частный приют

Этот очаровательный пёс сейчас живёт в приюте и ждёт гостей. Фото: архив героя публикации

Познакомиться с животными, поиграть с ними и покормить, или взять понравившегося смогут жители областной столицы. Частный мини-приют «Добро» организовывает день открытых дверей 12 февраля уже во второй раз в этом году.

Фото: архив героя публикации

Все желающие могут взять что-нибудь с собой, чтобы помочь питомцам:

- Вкусняшки для собак и кошек.

- Сухой корм для собак(Педигри, Чаппи, Дилли).

- Влажный корм для кошек и собак.

- Мешки для мусора 240 и 160 л.

- Ветошь (постельное белье, одеяла)

- Крупы для варки каш.

- Ковры, паласы.

- Наполнитель.

Фото: архив героя публикации

Всего в частном мини-приюте 26 животных, из которых 22 собаки и 4 кошки. Еще один питомец находится на платной передержке. Волонтеры нашли помещение, где могут содержать собаку, так как в приюте не оказалось места для животного. Нужно оплачивать каждую неделю и параллельно искать дом.

Та самая собака на передержке. Фото: архив героя публикации

- Приходится самим организовывать все. Закупаться тем, что необходимо: это корма для животных, разные каши, постельное. Заказали клетки для кошек. Конечно, люди тоже приходят, приносят вкусняшки, радуют питомцев. А мы всегда рады любой помощи! — поделилась волонтер частного мини-приюта «Добро» Куряшкина Дарья.

Фото: архив героя публикации

Такие мероприятия будут проводиться раз в месяц. Узнать адрес и выбрать удобное время для посещения можно по телефону 8-909-895-71-63.