Амурчанка дважды покорила судей популярного проекта «Кондитер» и вышла в суперфинал

На суд жюри амурчанка представила торт в виде турецкого донара. Фото: телеканал «Пятница»

Жительница села Чигири Юлия Смолина принесла на шоу турецкий донар, сделала невесомую кофейную турку и стала победительницей выпуска. Теперь она в ожидании суперфинала, где финалисты поборются за звание народного кондитера России и получат приз - один миллион рублей. Как девушка хочет распорядиться деньгами в случае победы, что пошло не так с тортом при полете в Москву, почему тематика была изначально другой? Мы поговорили с финалисткой проекта и выяснили подробности.

Сообщение, изменившее жизнь

- Юлия, расскажите, как все началось?

- Началось все с сообщения. Я скептически относилась к участию в этой передаче и сама не рвалась туда. Смотреть по телевизору - другое дело, но участие даже не рассматривала. И вдруг такое! Мне польстило, что меня нашли и сами написали. Сказали, что сначала нужно пройти кастинг: составить резюме и снять видеоролик - рассказать о деле. Видео записывала не то что несколько часов, на это у меня ушло даже несколько дней. Хотя 12 лет отработала художественным руководителем хореографического коллектива, была ведущей, и вдруг мои ораторские навыки словно улетучились. Но все-таки все удалось записать и отправить. Сказали, что через месяц свяжутся, если пройду. В итоге написали через 3.

- Как проходила подготовка к шоу?

- Мне написали, что тематика - Австрия. Я подготовила эскизы и отправила их. И тишина... Только через 1,5 месяца снова получила сообщение, но теперь была другая тема - Турция. Я понимала, что подушки, лампы, сундуки с золотом - это будет первое, что придет в голову другим участникам. Это то, с чем сразу ассоциируется страна. Мне хотелось чего-то иного. Изучив подробней Турцию, я нашла много интересных фактов. Например, их национальная еда - донар, также известны амулет назар и шапка феска. Отправила, описала начинку. Мне посоветовали сделать донар, его я и выбрала в качестве торта.

- Полет из Амурской области в Москву - долгий и тяжелый процесс. Возникли ли проблемы с транспортировкой торта?

- Заказала короб, чтобы перевозить, но он не подошел под ручную кладь, пришлось покупать отдельное место для торта, чтобы везти его в самолете. А в дороге я еще помяла декор - помидоры и листики. Пришлось восстанавливать, делать все на месте. Когда приехала, поставила в холодильник и до съемок он стоял первым. В выпуске у судей сложилось впечатление, что он суховат. Я осознанно сделала плотную начинку на масле, так как понимала, что впереди сложная дорога. Поэтому если бы торт постоял в тепле, то крем бы отошел и текстура была бы немного другая. Двое из всех судей сказали нет, но Ренат решил дать шанс в финале. Я была очень рада!

- Что было в финале?

- Я стала одной из 6 финалистов. Нужно было повторить шедевр Рената Агзамова - шоколадный торт в турецком стиле с фигуркой кофейной турки, из которой кофе льется в кружку. Изначально шла речь о пяти часах работы, когда сказали, что дают всего три, думала: опозорюсь на всю страну. Просто я ко всему отношусь очень педантично, даже бисквит стараюсь сделать идеально ровным. Когда ведущий вышел объявлять победителя, меня накрыла волна волнения и в груди нарастал ком. Когда я услышала свое имя, была в шоке. Меня переполнила радость и гордость.

За кулисами царила доброжелательная атмосфера Фото: Личный архив героя публикации

Новые идеи после шоу

- Что изменилось после выхода программы?

- Получила отличный опыт, познакомилась с разными людьми. У меня выросли охваты в соцсетях, появились новые заказы. Надеюсь, что количество клиентов с каждым разом будет увеличиваться. Впереди еще суперфинал, ориентировочно весной. Приз внушительный - 1 миллион рублей. Если выиграю, потрачу на развитие своего дела. Хочется открыть собственную студию, где буду проводить мастер-классы. После выхода программы в эфир моя давнишняя мечта начинает осуществляться. Поступают запросы: «Можно у вас поучиться?», «Проводите ли мастер-классы?» На домашней кухне не совсем удобно такое устраивать, а с собственной мастерской было бы гораздо легче.

- Чем вы занимаетесь сейчас? Есть новинки в творческом процессе?

- Пеку разные десерты, кексы, куличи на Пасху и, конечно, торты. Они могут быть в 3D-виде, парить в воздухе, ездить, кружиться. Эти тортики не только красивые, самое главное - они очень вкусные! Необычные изделия антигравитационные, привлекают внимание к себе. Год назад прошла обучение по таким тортам. Новинка с нового года - профитроли - маленькие пирожные из заварного теста с разными начинками. Не видела, чтобы в городе кто-то таким занимался. А они - просто пальчики оближешь!