Благовещенцы могут выбрать лучшего врача и медучреждение

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В Благовещенске открылся приём заявок на участие в социальном проекте «Клиника года - 2022». Уникальный конкурс, организованный группой компаний «Дважды два», пройдет в регионе уже в пятый раз - и в пятый раз жители столицы Приамурья определят, какого врача и клинику могут назвать лучшими.

В конкурсе предусмотрены несколько номинаций, они формируются в соответствии с направлениями работы врачей и медицинских учреждений. Так, отдельно можно будет проголосовать за лучшего педиатра, лучшего офтальмолога, лучшего хирурга, лучшего стоматолога и т. д.

- «Клиника года» давно уже перестала быть просто конкурсом. Сейчас это - масштабный социальный проект, который помогает популяризировать профессию врача и отдать должное лучшим из них, а также лучшим лечебным учреждениям Благовещенска, - рассказывает менеджер по продвижению группы компаний «Дважды два» Валерия Донец.

Голосование в конкурсе «Клиника года - 2022» начнется 1 ноября. Пока же идёт приём заявок, подать которые может кто угодно: пациент, сам врач или медицинское учреждение. В категории «Клиника года» заявки принимаются до 15 ноября, в категории «Доктор года» - до 15 декабря 2022 года.

- Победители «Клиники года» - это люди и организации, способные стать флагманами в развитии здравоохранения нашего региона, - говорят организаторы конкурса. - Это врачи, которые самоотверженно трудятся на благо своих пациентов, порой забывая про сон. Это клиники, которые внедряют передовые методы лечения, чтобы скорее и эффективнее ставить людей на ноги. И они заслуживают того, чтобы о них говорили как можно громче!

Вы тоже можете приложить к этому руку. Для этого оставляйте заявки на официальном сайте «Клиники года - 2022», а также отправляйте их на почту klinikagoda@2x2.su.