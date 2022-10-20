Комедия с нотками грусти и страсти в особняке: какие спектакли ожидают горожан в выходные?

Насладиться театральным творчеством смогут амурчане всех возрастов Фото: Амурский областной театр кукол

В Благовещенске на этой неделе состоится показ сразу нескольких интереснейших спектаклей. Насладиться театральным творчеством смогут амурчане всех возрастов.

Для взрослых

Первый спектакль, который пройдет в эти выходные - «Оскар и Розовая дама» (16+). Он поставлен по пьесе современного французского драматурга Эрика-Эммануэля Шмитта «Письма к Богу» (16+). Премьера состоялась в ноябре 2012 года.

В спектакле «Оскар и Розовая дама» два главных действующих лица: мальчик Оскар, который неизлечимо болен, и Розовая дама, одна из тех сиделок, одетых в розовую одежду, которые ухаживают за больными детьми.

Она предлагает мальчику игру - каждый день он как бы проживает 10 лет жизни. Оскар пишет смешные и грустные, трогательные и мудрые письма, и в этих строчках как будто проживает всю свою жизнь, любит, страдает, взрослеет… Оскар знает, что скоро умрет, поэтому его письма адресованы непосредственно к Богу.

«Оскар и Розовая дама» - история, в которой смешиваются реальность, сон, видения, мечты и фантазии маленького человека. Это и философская мелодрама, и комедия с грустным, но очень светлым финалом. Спектакль о вере, мужестве, надежде. Он учит и детей, и взрослых принимать жизнь во всех ее проявлениях и ценить каждую секунду. Этот спектакль - не сказка, а история современных детей.

Спектакль пройдет в субботу, 22 октября, в Амурском областном театре кукол с 17.00 до 19.00. Билеты - от 550 рублей.

Еще одна постановка, которая непременно порадует взрослую аудиторию - «Тетки» (12+).

В этой комедии есть все, что заставляет зрителей смеяться: интрига, путаница, курьезные совпадения, смешные нелепицы и недоразумения с неожиданной развязкой в финале.

Действие разворачивается в старинном особняке, расположенном в элитном центральном районе города и доставшемся двум сестрам пенсионного возраста в наследство еще от прадедушки. В один прекрасный день разыгрываются весьма нешуточные страсти.

Завладеть привлекательным историческим объектом любыми способами вознамерились и местные чиновники, и родственники пожилых тетушек, мечтающие о красивом родовом гнезде.

Спектакль состоится в воскресенье, 23 октября, в Амурском областном театре драмы с 18.00 до 20.30. Билеты - от 350 рублей.

Для детей

Юных амурчан тоже не оставили без внимания. Для них подготовили сказочные постановки. Одна из них - «Зимовье зверей» (0+).

Кукольный спектакль поставлен по мотивам одноименной русской народной сказки. Но это не просто пересказ всем хорошо известного сюжета. Создатели придумали мастерский постановочный ход, который позволяет из современной жизни взглянуть по-новому на все, что происходит.

«Зимовье зверей» рассказывает о том, почему лучше быть добрым, а не злым, почему лучше дружить, а не ссориться, и о том, как важно в трудную минуту помогать другим. Сказка - кладезь народной мудрости, она формирует нравственные основы поведения взрослого человека, которые закладываются именно в раннем детстве.

Спектакль пройдет в субботу, 22 октября, в Амурском областном театре кукол с 11.00 до 12.00. Билеты - от 320 рублей.

Кроме того, маленьких горожан приглашают посмотреть постановку «Колобок» (0+). Она тоже создана по мотивам русской народной сказки, сюжет которой наверняка все знают. Однако не все видели ее исполнение в моноспектакле.

Постановка состоится в пятницу, 21 октября, в Амурском областном театре кукол с 18.30 до 19.15. Билеты - от 350 рублей.

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Попробовать и узнать новое

Ну что же, про самые увлекательные спектакли рассказали, теперь самое время узнать, какие еще мероприятия подготовили для благовещенцев на этой неделе. Небольшой спойлер: там и мастер-класс, и лекция, и даже экскурсия!

Научиться промыслу

Жителей Благовещенска научат одной из самых знаменитых росписей России - городецкой. Такая возможность появится у всех участников мастер-класса «Городецкий петушок» (12+).

На территории России существует множество видов разнообразной росписи. Каждая достойна отдельного изучения. И все они отличаются друг от друга. Городецкая роспись - это русский народный художественный промысел, особый вид рисования по дереву, который появился в середине XIX века в Нижегородской губернии.

Мероприятие проведет народный мастер Амурской области Евгения Намаконова. Участники занятия смогут изобразить петуха на деревянной доске акриловыми красками. Мастер научит пользоваться кистями, используя краску для росписи, а также правильно наносить изображение.

Мастер-класс «Городецкий петушок» пройдет в субботу, 22 октября, в Выставочном зале Благовещенска с 15.00 до 17.00. Билеты - от 550 рублей.

Сорочки и кокошники

В выходные горожанам также предлагают познакомиться с историей русского национального костюма. Сделать это можно будет, посетив лекцию «История русского костюма» (12+).

Народный костюм - предмет гордости для любой нации. Каждая его деталь цветом, формой и орнаментом рассказывает о культурных особенностях своего народа.

На лекции «История русского костюма» амурчанам представят много иллюстраций и фотографий в формате презентации. А также коллекцию копий русских народных костюмов разных губерний и кокошники, выполненные студентами кафедры дизайна АмГУ. Их можно будет примерить и сфотографироваться.

Помимо этого, присутствующие смогут познакомиться с книгами о русском народном костюме из личной коллекции С. В. Санатовой.

Занятие состоится в воскресенье, 23 октября, в Выставочном зале Благовещенска с 16.00 до 18.00. Билеты - от 300 рублей.

Картинки со смыслом

А еще в Благовещенске пройдет экскурсия «От трех до десяти» (12+). На ней посетителям представят оригиналы детской книжной иллюстрации периода 1950-1980-х гг. из частной коллекции Алены Смышляевой - профессионального антиквара.

Участники смогут увидеть рисунки к произведениям писателей, чьи имена знакомы с детства: Самуил Яковлевич Маршак, Агния Львовна Барто, Владимир Владимирович Маяковский, Константин Георгиевич Паустовский, Сергей Владимирович Михалков.

Большинство этих рисунков вошли в книги издательства «Детгиз» («Детская литература» с 1963 г.), «Малыш». Во время экскурсии посетители узнают и много интересных фактов об иллюстраторах.

Экспозиция будет дополнена комплексом книг из Амурской областной детской библиотеки. Гости лично смогут сравнить авторский рисунок с печатным, а также сопоставить иллюстрации XX века с современными, выполненными с помощью компьютерной графики.

Такая выставка непременно понравится и детям, и взрослым.

Посетить экскурсию можно будет во вторник, 25 октября, в Музейно-выставочном центре «Дом И. А. Котельникова» с 16.00 до 17.00. Билеты - от 200 рублей.

ПОСЛУШАЕМ

Нотки Парижа

В выходные пройдет авторский концерт Валентины Базановой «Осень в Париже» (6+). Благовещенская певица давно знакома публике своей любовью к Франции и музыке этой страны. Она в совершенстве владеет французским языком и умеет доносить его красоту до русского слушателя.

Осень в Париже - это что-то восхитительное и незабываемое! Именно это и хочет запечатлеть в моменте и поделиться с амурской публикой Валентина Базанова.

На авторском концерте все желающие услышат романтичные, игривые и лиричные хиты Джо Дассена, Патрисии Каас, Zaz и многих других. Живой музыкой вечера станут скрипка, контрабас, аккордеон, гитара и волшебный голос амурской певицы.

Авторский концерт пройдет в субботу, 22 октября, в арт-галерее Pushkarev с 18.00 до 19.30. Билеты - от 1000 рублей.

КСТАТИ

В прошлом номере «Комсомольской правды» мы рассказывали о выставке «Тропическое чудо» (0+). К сожалению, экспозиция переносится, по предварительной информации, выставка откроется на этой неделе. Все подробности можно узнать в Амурском областном краеведческом музее.