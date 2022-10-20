Муляжи полицейских появились на аварийных участках дорог в Амурской области

Фото: соцсети

В Приамурье установили муляжи инспектора ДПС, стоящего рядом с машиной. На искусственного полицейского уже обратили внимание пользователи соцсетей. Пока муляж стоит на Новотроицком шоссе и аэропортовской трассе. Люди с ним фотографируются и выкладывают снимки.

В минтрансе Амурской области надеются, что такие меры помогут снизить смертность в ДТП.

- У нас в регионе серьезные проблемы с высокой смертностью на дорогах. Мы прилагаем все возможные усилия для того, чтобы эту ситуацию исправить. Много мер принимается в комплексе, чтобы люди не гибли на дороге. Анализируем опыт других регионов в борьбе с аварийностью, успешные практики внедряем. Макеты размещены на аварийных участках дорог - это призыв к водителям сбавить скорость на опасном участке. Говорить сколько и где размещены, считаю не правильным, макеты будут перемещаться по области, а рассказывая о местах установки - это потеря эффективности. Просим водителей не относиться к таким мерам, как к развлечению, – уточнила замминистра Светлана Попова.

Водителям напоминают – за рулем каждый из них несет ответственность за свою жизнь и за жизнь других участников дорожного движения. Главные требования – соблюдать скоростной режим, не выезжать на встречную полосу, не убедившись в безопасности манёвра, и не провоцировать аварийные ситуации.