Как в кино: амурчанка зарезала брата мужчины, убившего ее сестру, чтобы отомстить

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Молодая девушка убила мужчину, чтобы отомстить за сестру. История, достойная сценария для сериала, развернулась в Прогрессе.

Все началось в начале июля этого года. Амурчанка познакомилась с 22-летним парнем. В одном из разговоров он обмолвился: его родной брат сидит за убийство молодой девушки, срок немаленький – 21 год.

Тогда сельчанка поняла: она познакомилась с убийцей своей сестры, которой не стало в 2019 году. У девушки тут же появилось желание отомстить. Она спрятала в сумку нож, и вместе с мужчиной они стали выпивать.

В какой-то момент 22-летняя девушка ударила парня ножом в шею и сбежала. А он умер через какое-то время в больнице от полученного ранения.

Амурчанке придется ответить за преступление. Против нее возбудили дело по статье «Убийство». За него она может на 15 лет лишиться свободы. Окончательное решение примет Райчихинский городской суд.