Амурский пожарный спас водителя, потерявшего сознание за рулем

Фото: МЧС Амурской области

Сотрудник МЧС Амурской области спас жизнь водителю. Происшествие случилось 16 октября на улице Театральной в Благовещенске.

Помощник начальника караула 12 пожарно-спасательной части Николай Таушканов ехал из Моховой Пади в областной центр. На дороге он заметил погрузчик, который очень медленно двигался посередине дороги. Машина все больше смещалась к кювету, но водитель не делал ничего, чтобы избежать аварии.

- Водитель, облокотившись на дверь, как будто смотрел на правое переднее колесо и совершенно не реагировал ни на проезжающие мимо автомобили, ни на сигналы клаксонов. Мне показалось это странным. Я решил обогнать погрузчик и посмотреть внимательнее на водителя, так как заподозрил, что с ним что-то не так, – рассказал Николай Таушканов

Пожарный обогнал погрузчик и припарковался у обочины. Оценив ситуацию, Таушканов запрыгнул в кабину спецтранспорта и остановил машину буквально в нескольких десятках сантиметров от края дороги. Несколько минут промедления могли закончиться ДТП и гибелью водителя.

Затем Николай начал приводить в чувство водителя. Мужчина находился почти в бессознательном состоянии.

- Я открыл двери, чтобы проветрить кабину. От этого водителю стало немного легче, и он начал приходить в себя. Очень вовремя мимо проходил мужчина. Я попросил его вызвать скорую, так как был занят оказанием помощи. Когда убедился, что водителю уже лучше, сам позвонил на 112 и на всякий случай продублировал вызов медиков.

Когда водитель пришел в себя, он поблагодарил своего спасителя и попросил связаться с его другом. Пожарный передал мужчину в руки товарищу и отправился дальше по своим делам, рассказали в пресс-службе ГО МЧС по Амурской области.

Николай Таушканов работает в пожарной охране Благовещенска больше 15 лет, за его плечами сотни потушенных пожаров и много спасенных жизней.

- Он очень ответственный и надежный человек. С ним бы я, не задумываясь, пошёл в разведку. Он никогда не подведёт, - отметил начальник 12 пожарно-спасательной части Павел Батраков