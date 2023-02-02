Беспересадочные вагоны пустят между Владивостоком и Благовещенском в конце марта

Билеты уже можно приобрести в кассах, на сайте и в мобильном приложении РЖД Фото: "КП" Архив

Открылась продажа билетов в беспересадочные вагоны сообщением Владивосток – Благовещенск. Их запустят в последние дни марта, чтобы амурчане смогли с комфортом путешествовать во время весенних каникул. Подробности рассказали в пресс-службе ЗабЖД.

Из Владивостока вагоны будут отправляться в составе поезда №7 с сообщением Владивосток – Новосибирск 24, 26, 28 и 30 марта. В Белогорске вагоны переприцепят к другому поезду - №128 с сообщением Белогорск - Благовещенск.

В свою очередь, пассажиры из Благовещенска смогут уехать во Владивосток 27, 29, 31 марта и 1 апреля. Вагоны будут прицеплены к поезду №127 сообщением Благовещенск - Белогорск, в Белогорске их переприцепят к поезду №8 Новосибирск - Владивосток.

Купить билеты можно в кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».