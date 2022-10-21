Дизайн любой сложности разработают в студии «Точка» в Благовещенске

В студии «Точка» могут создать всё - хоть календарь, хоть книгу, хоть целый сайт. Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Дизайн-студия «Точка» в Благовещенске выполнит заказы любой сложности: от простого макета до проработки концепции и создания брендбука. Если в дизайнерах вы ищете оперативность, высокое качество работы и взаимопонимание с полуслова - вам именно сюда.

- Качественный дизайн сейчас стоит в основе продвижения любого бренда. Привлекающий внимание и запоминающийся логотип, приятные глазу корпоративные цвета, продающие рекламные макеты и баннеры - именно на них основывается узнаваемость вашей компании и её успех. Всё перечисленное невозможно создать без опытного дизайнера. К счастью, именно такие работают в «Точке», - рассказывают представители студии.

Компании есть, чем гордиться. На её счету более 1500 выполненных заказов: дизайны полиграфической продукции, в том числе - широкоформатной, разработка брендбуков и логотипов, веб-дизайн и создание HTML5-баннеров.

Специалисты «Точки» способны как воплотить в жизнь идею клиента, так и предложить собственную концепцию визуальной составляющей вашего бренда. Вы можете лишь дать краткое описание своей компании - а на выходе получить проработанный дизайн сайта, баннера, листовок и т. д.

- Если вы до сих пор не определились, стоит ли обратиться в нашу студию, подумайте вот о чём: глядя всего лишь на одну точку, мы придумали название, концепцию и сайт нашей собственной компании. То же самое мы готовы сделать для вас.

Чтобы ознакомиться с портфолио и прайсом, переходите на официальный сайт студии «Точка» в Благовещенске. А чтобы заказать дизайн вашей мечты, звоните по телефону 8-909-895-21-28.