«Сплошные плюсы?»: чего ждут благовещенцы от новой школы в микрорайоне

Самая большая благовещенская школа откроется уже в грядущем учебном году. Фото: Правительство Амурской области

Осенью 2023 года свои двери для детей распахнёт новый корпус школы № 16 в Благовещенске. Рассчитано учебное заведение на 1500 учеников.

Такой масштабный проект должен разгрузить другие школы, которые сейчас переполнены, а также стать примером высокотехнологичного учебного пространства на будущее. И всё же у родителей и педагогов есть сомнения, сможет ли такая крупная система хорошо функционировать.

Ничего не изменится

По результатам опроса, проведённого благовещенским управлением образования, более 1000 родителей уже изъявили желание отдать своих детей в новый корпус школы № 16, хотя далеко не все они проживают рядом с учебным заведением. Родители надеются, что учебное заведение даст больше возможностей их детям. Но некоторые переживают, что количество детей в классах увеличится и внимания им будут уделять меньше.

- Даже если в классе всего 25 человек, учителю уже сложно подойти к каждому, а если их будет 30? - переживает Маргарита, жительница Тепличного и мама будущего первоклассника. - А как же дисциплина?

Но нынешние учителя уверены - никаких существенных изменений, скорее всего, не будет.

- В моём классе 31 человек. Если правильно выстраивать работу педагога и сотрудничать с родителями, дисциплина страдать не должна. Конечно, на этот фактор влияет, например, благополучие семей, воспитание детей, но существенной разницы, 25 или 30 человек, нет, - признаётся учитель русского и литературы.

При этом педагог соглашается, что даже класс из 25 человек не очень удобен для индивидуальной работы с учениками. К тому же, чем больше детей - тем больше тетрадей, которые нужно проверять.

- Полторы тысячи человек только звучит много. В некоторых школах, рассчитанных на тысячу человек, на деле учатся до 1300. Если появится учебное заведение, которое действительно сможет комфортно вместить такое количество учеников, позволяя детям учиться не в две смены, а в одну - будет очень здорово.

К тому же в крупных школах можно вместить больше секций и кружков, тренажёрные залы, лаборатории и даже бассейн. А это способствует всестороннему развитию детей.

Двоякий вопрос

Некоторые считают, что проблемы могут возникнуть в управлении учебным заведением. Для такой школы нужно много учителей, а также другого персонала: работников кухни, охранников, библиотекарей. Мы узнали мнение бывшего директора одной из школ Благовещенска Тамары Ивановой (имя изменено по просьбе респондента - прим. Ред.).

- Конечно, вопрос двоякий. В плане управления сотрудниками школы проблем я не вижу - всё же это взрослые люди, с образованием и опытом, которые, как правило, знают свои работу. Грамотный директор сможет руководить даже большим коллективом, - уверена Тамара Николаевна. - Я вижу проблему в нехватке кадров. Даже в маленьких школах случается нехватка учителей-предметников. Для крупной школы нужно много педагогов. К сожалению, большая часть студентов педагогических университетов не идут работать по специальности. Смогут ли в срок набрать нужное количество работников, а также сохранить коллектив, избежать большой текучки кадров - вот тут могут быть сложности.

Бывший директор предполагает, что в новой школе учителей могут подкупить хорошие условия, но отпугнуть удалённость заведения от центра города. Всё же добираться в район Тепличного, особенно без машины и в час пик - дело непростое.

И всё же желающие есть. По информации администрации Благовещенска, в новый корпус школы № 16 уже хотят устроиться 70 человек. Всего же нужно 116 педагогов. Самой востребованной оказалась должность учителя физической культуры - на нее уже откликнулись около 15 человек, что не скажешь о точных науках, пока не удалось найти ни одного «физика».

Сейчас сложно сказать, как будет функционировать новый корпус школы № 16. У жителей Благовещенска много опасений и много надежд на образовательное пространство, которое должно стать вторым домом для детей и педагогического коллектива уже в сентябре 2023 года. Остаётся дождаться открытия и посмотреть, задаст ли школа новую планку для учебных заведений Благовещенска, а может, и всей Амурской области.

КСТАТИ

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Квадратные метры на учеников

Многим интересно, есть ли лимит детей в школе или классе? Как объясняет Роспотребнадзор, количество учеников зависит от площади учебного кабинета на одного ребенка и расстановки мебели. По санитарным нормам на одного ученика должно приходиться не менее 2,5 кв. м площади, которая не занята мебелью для хранения учебных пособий и оборудования.

Получается, если площадь кабинета - 60 «квадратов», шкафы для книг занимают 10, разместить в нём можно не более 20 детей. При этом каждый ученик должен иметь своё рабочее место, и скамейки с табуретами вместо стульев использовать нельзя.