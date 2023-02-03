Неделя под звуки музыки: насладиться песнями о любви и рок-композициями смогут жители Благовещенска

Фото: Общественно-культурный центр

Музыка способна на многое: затронуть глубинные струны души, заставить улыбнуться и даже почувствовать счастье, погрузить в меланхолию и философские размышления. Прочувствовать на себе магию нот амурчане смогут на этой неделе: концерты в самых разных жанрах пройдут в арт-галерее «Пушкарев» и Общественно-культурном центре.

10 лет на сцене

В арт-галерее «Пушкарев» 4 февраля в 19:00 выступит рок-группа Vegas (12+).

Рок-группа Vegas славится прежде всего своими каверами на хиты известных исполнителей. На ближайшем концерте амурчане услышат песни «Арии», Metallica, Bon Jovi, Тото Кутуньо, Modern Talking, «Ляписа Трубецкого», «Кино», «Короля и шута» и других мастодонтов рок-музыки. Не обойдется и без неожиданностей: вот вы когда-нибудь слышали песню «Седьмой лепесток» группы Hi-Fi в рок-обработке?

Баян как орган

Открытием станет и концерт ансамбля баянистов «Амур-Трио» (6+), который пройдет в «Пушкареве» 8 февраля в 19:00. Музыканты-виртуозы покажут, как с помощью профессиональных концертных баянов можно воспроизвести звучание настоящего органа - совсем как в соборе!

Баянисты воспроизведут органный концерт Ля минор Антонио Вивальди и Иоганна Себастьяна Баха, исполнят знаменитые прелюдии Листа и Шопена, поразят готической сюитой Бельмана. А дополнит звуки музыки потрясающий голос лауреата всероссийских и международных конкурсов Елены Беляевой, которая выступит на концерте с тремя знаменитыми ариями - включая ту самую Ave Maria.

Разнообразие стилей

Но не только арт-галерея «Пушкарев» будет радовать амурчан музыкальными выступлениями. Не отстает и Общественно-культурный центр, где в ближайшую неделю пройдут два очень разных мероприятия.

Так, 5 февраля в 14:00 образцовый театр песни «ОКЦент» и театральное любительское объединение «А-вация» представят на суд зрителей музыкальный спектакль «Про Красную Шапочку» (6+).

А 7 февраля со сцены ОКЦ зазвучат песни настоящий мужчин - выступать будет Отдельный концертный ансамбль Воздушно-десантных войск России «Голубые береты» (6+). Концерт запланирован на 19:00.