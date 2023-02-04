Волшебство театральной сцены: какие спектакли посмотреть в ближайшие дни

Фото: Амурский областной театр драмы

В Благовещенске продолжается театральный сезон. Афиши полнятся многообразными спектаклями: смешными и грустными, мистическими и реалистичными, детскими и для тех, кто старше 16 лет. «Комсомолка» рассказывает, куда стоит сходит.

Любовь, мистика, смех!

Репертуар Амурского областного драматического театра на этой неделе, пожалуй, самый разнообразный. Тут и комедия о свахах «Ханума» (12+), и мистический дивертисмент «Ночь перед Рождеством» (12+). Своя постановка найдется для каждого!

Для тех, кому хочется расслабиться после рабочей недели - «Ханума». Этот спектакль стал одной из премьер сезона, но уже успел заслужить любовь зрителей. Да и как не полюбить историю свах Кабато и Ханумы, полную национальной музыки, легенд и своеобразного юмора! Уверены, вы тоже проникнетесь к этой постановке теплом, если посетите ее 4 февраля в 18:00.

Для тех, кого до сих пор не отпустила атмосфера зимних праздников - «Ночь перед Рождеством». Одну из самых любимых постановок амурчан в репертуаре областного театра драмы поставят 5 февраля в 18:00.

Куклы для взрослых

Амурский областной театр кукол в очередной раз ломает стереотипы и приглашает зрителей на взрослый кукольный спектакль.

Речь идет о постановке «Оскар и розовая дама» (16+), рассказывающая о неизлечимо больном мальчике Оскаре и его сиделке, носящей розовую одежду. Розовая дама предлагает мальчику игру - каждый день он как бы проживает 10 лет жизни. Оскар пишет смешные и грустные, трогательные и мудрые письма, и в этих строчках как бы проживает всю свою жизнь, любит, страдает, взрослеет…

История Оскара, одновременно грустная и светлая, навсегда остается в сердцах увидевших ее зрителей. Останется и в вашем - достаточно посетить спектакль 4 февраля в 17:00.

Но не только эту взрослую во многих смыслах историю покажут на этой неделе в театре кукол. Здесь помнят и о малышах - для них покажут «Воробьишко» (0+) - поучительную историю по мотивам произведения Максима Горького о непослушном воробье Пудике.

Какие опасности могут встретиться малышу, который только начинает познавать мир? Что придется побороть Воробьишке? Чем иногда оборачиваются шалости? И какую ответственность нужно за них нести? Захватывающая история ответит на эти и многие другие вопросы 4 и 5 февраля в 11:00.